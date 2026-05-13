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中国留学生受袭｜遭澳洲露宿者掰断手指 负伤连夜开发AI工具助同侪

即时中国
更新时间：22:30 2026-05-13 HKT
发布时间：22:30 2026-05-13 HKT

远赴澳洲留学的中国学生里昂（化名），近日在悉尼一间麦当劳用餐时，竟遭一名陌生汉暴力袭击。对方不仅公然抢夺其手中薯条，更狠手掰断其拇指，导致里昂当场脱臼及韧带受伤。这宗骇人听闻的随机伤人案，意外激发了里昂的科研精神，他在养伤期间连夜开发出一款AI系统，旨在引导留学生应对海外突发意外。

恶汉强扭拇指致脱臼

据《晶报》等内媒报道，事发于当地时间5月11日晚上约8时，正在悉尼某大学就读数学系三年级的里昂，于一间麦当劳用餐。据里昂描述，一名戴兜帽的胡须男子突然靠近并翻弄其包装袋，随后更强行抢夺他手上的薯条，声称「这是我的」。里昂确认餐点无误后婉言否认，不料对方竟突然情绪失控，质问：「你觉得你比我强？」随即一边手抓住里昂左手四指，另一边手猛力反方向扭转其大拇指。

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里昂形容当时听到「嘎嘣」一声，拇指当场脱臼。凶徒得逞后抓起一把薯条逃离现场，里昂则强忍剧痛，在患处肿胀前自行完成关节复位，并向店方索取冰块冰敷。约十分钟后，路人发现凶徒竟返回现场观望，警方接报到场后，发现该汉仍在门口「蹲守」，遂将其当场拘捕。

负伤创AI救援助手

里昂被送院后诊断为拇指关节脱位及韧带损伤。这次经历让他深切体会到，留学生在国外遇上突发险情时往往感到茫然，不熟悉报警及就医流程。身为图神经网络科研生的他，决定利用专长，连夜开发名为「SafeAbroad留学生事件材料助手」的AI项目。

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该系统并非普通的聊天机械人，而是一个专门应对突发事件的流程整理系统。用户输入事件经过后，AI会自动评估风险等级，提示是否需要即时报警或传唤救护车，并协助拆解事件时间线，查漏补缺，同时列出必须保留的核心证据（如监控及医疗记录）。

里昂表示，他不希望有人需要用到这款工具，但万一遇险，希望这个「手机里的冷静朋友」能告诉受害者下一步该如何自救及保全权利。目前，他正等待澳洲警方进一步处理案件，不排除会起诉涉案露宿者。

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