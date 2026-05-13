山东渔民遇险不离弃感动全网 死抱昏迷同伴漂浮10小时终获救︱有片

山东威海石岛以南海域昨日（12日）发生惊险的海上救援事件。两名渔民因突发风浪堕海，在冰冷海水中漂浮逾10小时后，被途经的巨型货轮「宏博3」号发现并救起。救援期间，其中一名清醒的渔民在生死关头，仍紧紧抱住已昏迷的同伴，至死不放，最终双双获救，事件令人动容。

救生艇螺旋桨被缠险象环生

据了解，事发于12日上午约11时，「宏博3」号货轮航行至石岛以南海域时，当值船员发现海面有挣扎的身影及呼救声。当时现场风急浪高、水温偏低。船长张军接报后，立即启动人员堕海应急预案，并通报所属的南通宏博海运有限公司及威海海事部门。

为免巨型货轮直接靠近对堕海者造成二次伤害，张军指挥船只占据上风有利位置，并下令放下救生艇。4名船员冒著巨浪驶向落水者，成功将两人救上艇，其中一人当时已陷入昏迷。惟回程时险象环生，救生艇螺旋桨被海中大量渔网缠绕，无法驶回母船。最终在船长让载重逾7万吨的「宏博3」号缓慢靠近，成功接回所有救援人员及获救渔民。

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生死关头展现人性光辉

张军事后表示，当地大雾弥漫了一日一夜，幸好事发水域能见度尚可。两人得以大难不死，全赖该名状态较佳的渔民用尽全力向货轮呼救。

据悉，两人堕海后在水中浸泡了10多个小时。张军指出，在海上遇险的极端情况下，若该名渔民选择松手放弃同伴，其个人的生存机率必然会更大，但他却选择一只手死死抱住昏迷的同伴，展现了非常感人的患难互救精神。至同日下午1时47分，货轮成功将两人移交中国渔政船只，圆满完成救援任务。

据内媒《现代快报》报道，今次已非南通宏博海运有限公司旗下货轮首次参与海上救援。今年2月21日，该公司另一艘货轮「宏博9」号在驶往危地马拉途中，亦曾目睹一艘快艇倾覆。船员当时迅速启动救援，抛下救生圈及软梯等，仅用38分钟便将8名堕海人士全数救起。