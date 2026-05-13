特朗普访华︱随团鲁比奥穿NIKE Tech惹热议 与马杜罗运动服同款
更新时间：15:00 2026-05-13 HKT
发布时间：14:45 2026-05-13 HKT
发布时间：14:45 2026-05-13 HKT
美国总统特朗普今日稍后时间抵达北京，进行三日国是访问，国务卿鲁比奥（Marco Rubio）今次亦有随团。白宫通讯联络办公室主任张振熙（Steven Cheung）今早在社交平台X发帖，相片显示鲁比奥在空军一号，当时他穿上委内瑞拉前总统马杜罗（Nicolas Maduro）被美国抓捕时的同款NIKE运动套装。相片即时引起关注。
照片所见，鲁比奥一脸严肃的站在机舱内，穿著的运动服疑似今年一月，马杜罗被捕时所穿的同款NIKE套装。帖文半天内已获得逾百万次浏览，近两万人点赞。
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霍士新闻报道称，鲁比奥在「空军一号」未有穿上惯常的西装，反而换上运动服，与美国高级官员在公务出访期间通常穿著的正式服装不同。
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王毅曾奉劝：好自为之
鲁比奥（Marco Rubio）过去被视为「反华急先锋」，在担任美国参议员期间，鲁比奥曾因为在涉疆涉港议题上攻击中国，两次被中方列入制裁名单。
他去年初接任美国国务卿后，中国外长王毅曾在首次通电话中奉劝对方「好自为之」。在特朗普开始第二个任期后，有指他会陪同特朗普访华，中国外交部当时回应说，制裁是针对鲁比奥担任国会参议员期间的涉华言行。
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