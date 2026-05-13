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残障外甥女告舅父获母¥857万遗产 一原因只争回OPPO手机

即时中国
更新时间：21:30 2026-05-13 HKT
发布时间：21:30 2026-05-13 HKT

辽宁有残疾女子状告舅父，要求对方交还亡母的¥857万元人民币、金银首饰、证件遗物等遗产，法院二审后维持被告可继续保有亡姊赠予的财物，仅需交还一部OPPO手机予原告。

留有录音录影遗嘱

红星新闻12日报道，据中国裁判文书网，辽宁省鞍山市中级人民法院近日公布本案的二审判决。

案情指，残疾原告人刘某，要求舅舅范某甲、表弟范某乙，交还其病逝母亲范某价值¥857万的现金、房屋等遗产。

2023年6月去世的范某，生前留下获医生证明是神智清醒下订立的录影录音遗嘱，指因获弟弟范某甲长年不离不弃照顾，决定将所有财产在其身故后，由范某甲继承。

范某甲亦签承诺书，会在刘某生活医疗有欠缺时，予以资助，维持生活、医疗等无忧。

遗嘱还载明：范某在此两三年之前，已将100万元现款和三处商舖（估值约160万元）赠与女儿刘某。

一审认为，范某甲等取得范某生前银行账户中的款项均不构成不当得利。此外，范某生前留有遗嘱，范某甲管理的钱在范某去世后转化为遗产，因范某甲针对范某的遗产纠纷已另案起诉，故本案对于范某遗产问题不予处理。仅判将范某甲自认占有范某的OPPO牌A59s手机一部交还刘某。

二审法院认为，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持，故驳回上诉，维持原判。

 

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