四川活蛇闯入火锅店周围爬 食客慌失失企上凳避难︱有片

四川有火锅店发生蛇闯入事件，吓得大批正在用餐的食客，纷纷四散躲避，部份人更要企上木凳避蛇。

网民:我看到会原地去世

据网上影片，事伋于11日的巴中市三老表火锅公社，拍片者表示当时正于该店吃火锅，突现发现座位旁多了一条活蛇，正在不断蜿蜒爬行，时而攀上花架，时而在地上蠕动。

食客立时散开躲避，有人更惊得站在木凳上，不敢下来。

不久，食店工作人员戴上手套，合力将蛇捕捉及放入麻袋带走。

三老表火锅公社工作人员12日向《潇湘晨报》表示，该条四围爬的蛇，是无毒的菜花蛇，「不清楚蛇是从哪里来的」，已经将牠带到大山里放生。

他指，受影响食客亦理解事件不是人为，没有投诉，店家则向这批食客提供优惠，店内事后已全面清扫及消毒。

网民表示，「我看到会原地去世」、「蛇比人还害怕呢」、「太刺激了…」、「现场加菜」、「要我的命吗」、「做水煮切片」。