消毒员入错房睇清「光猪」女客 武汉酒店愿赔30倍房费

湖北武汉铂莱华快捷酒店一名消毒工作人员，前日使用总房卡错开一名女客人房房门，事发时该客人未穿衣物，私隐遭到泄露。涉事酒店店长致歉指，酒店与消毒方均有责任；消毒方愿按房费30倍标准赔付。警方已介入协调。

女住客受惊联系家长报警

事发于11日下午，20余岁的女客人肖林（化名）告诉「上游新闻」，自己到湖北仙桃参加考试，为出行便利当日入住该酒店309号客房。

下午2时许，她洗浴完毕尚未穿衣，门外便传来敲门声，她出声询问来人身份，话音未落客房房门便被径直打开，一名身穿白色T恤、佩戴眼镜的中年男子出现在门口。

事发后，肖林受到惊吓，联系家长并报警，武汉市警方介入协调。涉事酒店店长坦言，此事酒店与消毒方均存在责任，愿向当事人致歉并予以相应赔偿。

涉事消毒企业武汉明洁环保科技有限公司负责人致歉称，开门人员确为公司在职员工，公司作业存在失误，愿按房费30倍标准赔付。