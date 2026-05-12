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恶劣食霸｜福建女自拔头发「加料」呃退款 多间餐厅中招报警｜有片

即时中国
更新时间：22:40 2026-05-12 HKT
发布时间：22:37 2026-05-12 HKT

内地近日发生一宗令人发指的「霸王餐」事件。福建平潭一名女食客在餐厅用餐后，竟公然从自己头上拔下头发放入餐盘，随即拍照向线上平台申请退款。餐厅事后翻查闭路电视才揭发真相，更发现该名女子疑为「惯犯」，多间商户均曾受害。

监控揭「自导自演」

据内地媒体《荔枝新闻》报道，平潭一间餐饮店的闭路电视显示，该名女顾客在用餐完毕后，神色自若地从头上拔下一根长发，精准地放入已食用的餐盘中。随后，她利用手机拍照作为「证据」，直接在线上订餐平台申请退款。

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餐厅工作人员表示，该名顾客在整个过程中未有与店员进行任何沟通或反映食物衞生问题，直至系统显示退款成功，涉及金额为78元人民币。工作人员指：「钱已经退了，我们后来觉得可疑去查监控，才发现是她自己把头发放进去的。」

福建女食客自拔头发。
福建女食客自拔头发。
福建女食客将自拔的头发放入餐食中。
福建女食客将自拔的头发放入餐食中。
女食客将头发用筷子混入餐食中。
女食客将头发用筷子混入餐食中。
女食客用手机拍摄申请退款。
女食客用手机拍摄申请退款。

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据餐厅职员进一步透露，该名女顾客并非首次光顾，且其行为早已在附近的商圈引起关注。职员形容：「她还去过好多家店舖，感觉就是那种『蹭吃』（呃食）的，附近商家都已经知道她了。」

餐饮店所在的商场管理方亦向媒体证实，该名女子确曾在不同门店以类似手段进行「碰瓷」（敲诈），多间店舖的店长群组中亦曾讨论过相关事件。目前，受害餐厅已就事件报警处理。

有法律界人士指出，该名女子的行为涉嫌诈骗及恶意索偿。根据内地相关条例，若多次实施此类行为，或面临治安管理处罚甚至刑事责任。餐厅方面呼吁业界保持警惕，遇到此类不寻常的线上退款申请，应及时核实，以免蒙受损失。
 

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