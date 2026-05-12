准公务员涉偷拍｜男研究生超市断正 遭南京审计大学开除学籍

南京审计大学一名男研究生涉嫌在校园超市偷拍女生裙底，事件引发社会广泛关注。更令人震惊的是，该名涉案学生据传已获江苏省税务局拟录用为公务员，目前正处于公示阶段。南京审计大学周二（12日）发表通报回应，指校方已成立专项小组，并联同警方介入调查，强调将严肃处理。校方其后公告决定给予当事人顾某某开除学籍处分。

目击者发现制止

综合内地传媒报道，事发于5月11日晚上。有网民在社交平台曝光，指在南京审计大学校园超市内，发现一名身穿黑色短袖上衣及短裤的男子，手持手机并将镜头靠近一名正穿著短裙购买水果的女生，疑似进行偷拍。

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男研究生超市涉偷拍断正。

现场目击者指出，当时随即上前制止男子，并要求其当场删除照片及影片。据报该名男子被逮后，一度自称是「校外人员」，企图隐瞒身分，但最终被证实为该校经济学院的研究生。

南京审计大学表示，该校学生顾某某在校内偷拍他人隐私情况属实，情节严重，学校决定给予顾某某开除学籍处分。

网民起底揭为准公务员

事件发生后，网民迅速对涉案男子进行「起底」。有网民发现，该男子的姓名及毕业院校，与国家税务总局江苏省税务局于今年4月24日发布的「2026年度拟录用公务员公示公告」中的一名录取者完全吻合。

江苏省税务局监督电话工作人员向媒体证实，局方已关注到网上有关该名拟录用人员的争议，目前正展开调查，将按照有关规定严肃处理。根据公务员录用相关规定，拟录用人员在公示期间若被举报存在品行不端等问题并经查实，其录用资格或被取消。

