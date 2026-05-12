世界杯2026｜开锣在即内地转播权未定 传FIFA五折「跪求」央视促成合作

距离2026年美加墨世界杯开锣愈来愈近，国际足协（FIFA）与中央电视台（CCTV）至今仍未就转播权达成协议。面对「流标」危机，FIFA方面展现出极大诚意，据报其高层代表团正启程飞往北京，试图以低于五折的「跳楼价」促成合作。

高层亲自赴华谈判

综合内地媒体报道，包括国际足协秘书长马蒂亚斯·格拉夫斯特伦（Mattias Grafström）及媒体版权主管珀蒂（Jean-Christophe Petit）在内的代表团，将于本周内抵达北京，与央视进行「最后谈判」。消息人士透露，双方对达成协议持乐观态度，最快有望于5月中至月底宣布消息。

本届世界杯将由美国、加拿大、墨西哥三国联合主办。

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据悉，FIFA为了打破僵局，愿意作出「重大让步」。目前的谈判重点预计将2026年及2030年世界杯的转播权「捆绑销售」，试图透过打包形式降低单届均价。此前有消息指，FIFA已将中国市场的版权报价从最初的3亿美元，大幅下调至1.2亿至1.5亿美元，但仍高于央视属意的8,000万美元心理价位。

距离世界杯开幕愈来愈近，但FIFA官网的转播权销售公告中，中国大陆市场仍标示为「待售」。 新华社资料图

时差成最大绊脚石

央视在谈判中表现谨慎，主要源于多项现实考量。首先是地理障碍，由于主办地美加墨与中国有约12小时时差，大部分赛事均在中国凌晨或清晨举行，这将直接冲击电视收视率及商业广告招商。

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48队「扩军」稀释竞技质量

其次，本届世界杯首次由32队扩军至48队，比赛场次虽然大幅增加，但部分场次的竞技水平被认为遭到「稀释」，对观众的吸引力存疑。

传央视拒世界杯2026天价转播权。 路透社资料图

FIFA失去转播将遭沉重打击

尽管双方在价钱上仍有分歧，但FIFA显然更依赖中国庞大的受众群。数据显示，在2022年卡塔尔世界杯期间，中国贡献了全球数码及社交媒体平台总观看时长的49.8%，传统线性电视的全球覆盖占比亦达17.7%。

分析指出，若失去中国市场的广泛转播，将对FIFA的全球媒体战略及商业收入构成沉重打击。更有网民讽刺指，鉴于中国球迷的贡献度，FIFA甚至应反过来向央视支付费用以确保转播。双方最终能否在最后关头握手言和，将成为体坛关注焦点。

