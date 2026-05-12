变形金刚真实版？ 宇树推全球首款载人机甲GD01 售¥390万｜有片

科幻电影《异形》、《阿凡达》中的外骨骼机械人，如今正式化为现实，而且还会变换形态。中国科技企业宇树科技（Unitree）于今日（12日）宣布，正式发布全球首款量产版载人变形机甲「GD01」，定价由390万元（人民币，下同）起。这款集载人驾驶、自主变形及强大力量于一身的「钢铁巨兽」，标志着机械人技术及应用有望迈入全新阶段。

一拳可击塌砖墙

据宇树科技介绍，GD01不仅是一台变形机甲，更可作为民用交通工具。机甲在搭载驾驶员后，总重量约达500公斤。从官方公布的示范影片可见，公司创办人王兴兴亲自上阵示范。身高仅及机甲腰部的王兴兴坐进机身中部的操控舱后，机甲的巨大体积与人类操作员形成强烈对比，视觉冲击力极强。

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影片进一步展示了GD01的核心性能。在直立模式下，机甲能如人形机械人般平稳行走，动作流畅自然；其力量输出更堪称「钢铁大力士」，一拳便能击塌实体砖墙，且发力时机身保持稳定，未见明显晃动。

首创无缝切换四足形态

更令人瞩目的是其变形能力。机甲只需数秒即可透过机身下压、腿部折叠及重心调整，从直立人形无缝切换至四足形态。整个变形过程流畅无卡顿，毋须额外辅助，且切换后仍能搭载操作员以四足步态稳定行走，以适应更多复杂地形场景。

虽然功能亮眼，但宇树科技在影片末段特别强调产品及资讯安全，呼吁用户切勿对机械人进行危险改装或使用，并明言「部分极限测试，请勿模仿」。公司又提醒，目前全球人形机械人发展仍处于早期探索阶段，建议个人买家在采购前务必清楚了解人形机械人的局限性。

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稳居全球出货量第二

近年来，宇树科技在机械人领域发展迅速，其G1及H1人形机械人曾多次成为市场焦点，更连续两年（2025及2026年）登上央视春晚舞台，完成武术及舞蹈等高难度动作。上月底，公司刚发布定价2.69万元起的新款双臂人形机械人；近期更于北京王府井开设全国首家直营店，显示其销售模式正由以往的「线上加经销」向全渠道品牌直营体系转型，上周更全面开放了全球首个人形机械人任务动作应用商店「宇树 UniStore」。

市场数据显示，宇树目前稳居人形机械人行业「第一梯队」。根据Omdia今年初发布的报告，2025年全球人形机械人出货量约1.3万台，其中中国企业占据主导地位，而宇树以4,200台的出货量稳列全球第二。

去年营收逾17亿

业绩方面，正积极推进上市计划的宇树科技表现亮眼。据其今年3月披露的招股书显示，受惠于产品销量快速增长，公司2025年度营业收入高达17.08亿元，按年大增335.36%；扣非净利润达6亿元，按年激增逾6.7倍。

分析指出，随着GD01载人变形机甲的问世，无疑为整个机械人行业展示了更多未来的可能性。惟考虑到其高达近400万元的单价、潜在的安全考量以及应用场景的限制，这款「钢铁巨兽」短期内要在消费市场实现普及，仍面临不少挑战。