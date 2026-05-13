名牌Miu Miu拒售杭州三街道 疑因直播网红频繁「穿完就退」

继奢侈品牌圣罗兰之后，意大利名牌MIU MIU被曝对杭州至少三个街道实施限购拒售，消费者将收货地址设置为盈丰街道、西兴街道、四季青街道等区域时，无法下单购买商品。内媒分析称，相关区域均为杭州直播经济重要阵地，部分直播主存在「穿完就退」、「用完即退」等行为，令奢侈品牌被逼一刀切「拉黑」自救。

澎湃新闻报道，近日有杭州网友反映，在隶属于Prada集团的意大利品牌MIU MIU官方旗舰店选购商品时，将收货地址设置为萧山区盈丰街道、滨江区西兴街道、上城区四季青街道的多个地点，定单页面均提示「您所购买的商品不在限购支持的区域内，暂不能购买」，更换为杭州其他区域地址后则可正常下单。

直播电商产业核心集聚区

虽然品牌方并未公开承认设置限购及说明具体原因，但据潮新闻报道，被限购的街道，无一例外是杭州直播电商产业的核心集聚区。

其中，盈丰街道是杭州直播电商的重要集聚地，聚集大量顶流网红和大型MCN机构（网红经纪公司）；西兴街道是滨江区的网红重镇，拥有大量中小直播园区；四季青街道地处钱江新城核心区，高端楼宇林立，同样是直播电商与网红经济的重要布局区域。这些区域拥有大批主播、模特儿、MCN机构从业者及相关产业链人群。

对于单价动辄上万元的奢侈品，商品在流通过程中产生的折旧、损耗成本极高。如果频繁遭遇大规模、集中性的「拍摄使用后退货」，将给品牌带来巨大的经济损失和库存管理难题。在无法精准识别和阻止个别恶意帐号的情况下，一些品牌或店舖可能采取了「一刀切」的区域限制策略，将发货风险较高的整个街道地址列入「黑名单」。

潮新闻评论称，这种做法虽然短期内或许能减少损失，但却引发了「地域歧视」和对正常消费者权益的侵害。

日前，另一奢侈品牌圣罗兰（YSL）亦被曝「拉黑」萧山区盈丰街道。澎湃新闻实测选取盈丰街道30个地址，涵盖居民小区、商场、政府机关、社区服务中心等各类场所，均无法在圣罗兰淘宝官方旗舰店下单。当时，客服否认店舖设置了任何购买限制。

事件引发舆论热议，有网民称：「商家也是无奈，应该曝光惩罚无良买家。」也有人称：「拉黑太粗暴，确实伤了无辜买家。」截至5月10日下午4时，圣罗兰已对盈丰街道地址恢复正常下单。