西九龙站︱背心男慌失失图过关 海关搜出纸巾「云吞」包1.2克冰毒

西九龙站海关近日截查一名过关往大陆的男子时，发现裤内有一团坚硬、形态异常的纸巾，经检查，内有冰毒。

海关发布消息，近日，西九龙站海关关员在对进境旅客实施监管时，发现一名穿背心短裤男旅客进入海关监管区未向海关申报，且神色慌张、举止可疑，试图快速通关，海关关员随即对其拦截检查。

经进一步检查，海关关员在其左侧裤子口袋内的证件包中，发现一团纸巾触感坚硬、形态异常，拆开后露出1.2克白色晶体状物品。经现场快速试剂检测，该物品呈甲基苯丙胺（冰毒）阳性反应。后经专业机构鉴定，确认检出甲基苯丙胺（冰毒）成分。

目前，该案件已移交海关缉私部门处理。根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国禁毒法》等相关法律规定，毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。