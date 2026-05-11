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隐瞒在华依赖代购 雅诗兰黛同意付14亿和解

即时中国
更新时间：09:10 2026-05-11 HKT
发布时间：09:10 2026-05-11 HKT

化妆品巨头雅诗兰黛集团遭部分股东指控，指公司刻意隐瞒在中国市场过度依赖「代购」灰色渠道，涉嫌欺诈股东。目前，雅诗兰黛已同意支付2.1亿美元（约14亿人民币）达成诉讼和解。

雅诗兰黛集团多位股东提起集体诉讼，直指集团自疫情后在中国市场严重依赖代购，尤其是在海南免税渠道的代购。自2022年初，中国严厉打击代购灰色产业链，雅诗兰黛集团对股东隐瞒了此事对业绩的影响，直至2023年11月才对外披露，公司股价应声大跌，给股东造成亏损。

2022年前料占销售额近3成

雅诗兰黛集团在尝试驳回该诉讼未果后，上周四（7日）对该诉讼提出了支付2.1亿美元的和解方案，部分和解费用由保险公司承担。

《扬子晚报》估计，2018年到2022年，代购可能占雅诗兰黛集团中国市场销售额的20%到30%，尤其是一些高端产品线。

界面新闻报道，多数美妆品牌忌讳承认代购对其业务的重要性。这种灰色渠道虽能贡献业绩，但本质上仍是利用价差套利，不仅会扰乱品牌正常的价格体系，长期下去更有损品牌价值。

近年市场关注代购、水货等「灰色市场」对品牌影响，其中内地电商平台「得物」正正主打代购业务，高峰时曾占内地十大顶级奢侈品牌的灰色市场约7成销售额，包括LV、GUCCI、CHANEL等。

 

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