天舟十号发射成功 携「扁鹊」发动机智能检修系统

长征七号运载火箭搭载的天舟十号货运飞船，8时13分于文昌航天发射场发射。天舟十号搭载了「扁鹊」系统，能为火箭发动机检测及维修。

在轨时间延至12个月

天舟十号是天舟系列第十艘货运飞船，是目前世界现役货物运输能力最大货运飞船之一。此次任务计划上行近 6.3 吨重的补给物资，主要用于保障神舟二十三号和神舟二十四号两批航天员乘组在轨正常工作、生活所需的物品。

天舟十号货运飞船由长征七号运载火箭搭载。新华社

天舟十号将在轨停靠12个月，较过去9至10个月时间长，为太空站提供物资保障及推进剂补充添加服务。

「扁鹊」故障诊断处理系统，可有助火箭在发动机故障情况下，实现高安全、高可靠智能飞行。

中国航天科技集团工作人员赵永志指出︰「『扁鹊』故障诊断系统具备三个主要功能，分别是故障诊断、弹道重规划和制导姿控重构。在飞行过程中，主动地去诊断发动机的故障，接收控制系统的位置、速度、姿态、过载，给出科学的诊断结果，在线诊断的时间，我们测试下来，应该在几百毫秒这个量级。」