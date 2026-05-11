Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天舟十号发射成功 携「扁鹊」发动机智能检修系统

即时中国
更新时间：08:41 2026-05-11 HKT
发布时间：08:41 2026-05-11 HKT

长征七号运载火箭搭载的天舟十号货运飞船，8时13分于文昌航天发射场发射。天舟十号搭载了「扁鹊」系统，能为火箭发动机检测及维修。

在轨时间延至12个月

天舟十号是天舟系列第十艘货运飞船，是目前世界现役货物运输能力最大货运飞船之一。此次任务计划上行近 6.3 吨重的补给物资，主要用于保障神舟二十三号和神舟二十四号两批航天员乘组在轨正常工作、生活所需的物品。

天舟十号货运飞船由长征七号运载火箭搭载。新华社
天舟十号货运飞船由长征七号运载火箭搭载。新华社

天舟十号将在轨停靠12个月，较过去9至10个月时间长，为太空站提供物资保障及推进剂补充添加服务。

「扁鹊」故障诊断处理系统，可有助火箭在发动机故障情况下，实现高安全、高可靠智能飞行。

中国航天科技集团工作人员赵永志指出︰「『扁鹊』故障诊断系统具备三个主要功能，分别是故障诊断、弹道重规划和制导姿控重构。在飞行过程中，主动地去诊断发动机的故障，接收控制系统的位置、速度、姿态、过载，给出科学的诊断结果，在线诊断的时间，我们测试下来，应该在几百毫秒这个量级。」

 

 
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
观塘七旬翁疑寻贼踪堕楼亡 消息：死者为凯施饼店创办人萧伟坚
突发
10小时前
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
8小时前
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
影视圈
11小时前
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
影视圈
10小时前
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
影视圈
10小时前
第49期六合彩今晚（5月10日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达2,200万元。
六合彩︱头奖2200万搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
11小时前
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
影视圈
18小时前
牛池湾村62年「宝福餐厅」光荣结业！硕果仅存寮屋冰室 昔日学生哥饭堂 8旬老板最后留守
牛池湾村62年「宝福餐厅」光荣结业！硕果仅存寮屋冰室 昔日学生哥饭堂 8旬老板最后留守
饮食
12小时前
杨思琦10字形容与李泳汉关系 卷旧爱李泳豪家变风波得体回应：我系局外人 感叹鼎爷消瘦
02:26
杨思琦10字形容与李泳汉关系 卷旧爱李泳豪家变风波得体回应：我系局外人 感叹鼎爷消瘦
影视圈
15小时前
30出头夫妇拥500万 深信「4%法则」提早退休 专家：数学上可行 「医疗及通胀急升成最大隐忧」
30出头夫妇拥500万 深信「4%法则」提早退休 专家：数学上可行 「医疗及通胀急升成最大隐忧」
投资理财
2026-05-10 06:00 HKT