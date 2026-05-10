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无赖客反口拒付高速路费 司机车回起点：可双输但不能单赢︱有片

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更新时间：18:35 2026-05-10 HKT
发布时间：18:35 2026-05-10 HKT

遇上无赖客人，不少人认为，即使承受亏本也不能纵容。近日，江苏苏州一名00后车主接了一顺风车请求，从苏州前往上海市轻纺市场。车主表示，下单时对方已点击确认承担全部高速路费，但对方下高速却反口。

车主一怒之下决定原路返回苏州：「我不会惯著（纵容）你们的，直接掉头给你们送回去。」

司机将不守信用的乘客载回原起点。抖音@小米顺风车
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司机将不守信用的乘客载回原起点。抖音@小米顺风车
司机将不守信用的乘客载回原起点。抖音@小米顺风车
司机将不守信用的乘客载回原起点。抖音@小米顺风车
司机将不守信用的乘客载回原起点。抖音@小米顺风车
司机将不守信用的乘客载回原起点。抖音@小米顺风车
司机将不守信用的乘客载回原起点。抖音@小米顺风车

网民大赞司机态度

车主事后接受采访时表示，是乘客先不守信用，所以自己没有纠结，强调「可以双输，但不能单赢」。

车主将此事公开影片，即时获得网民大量支持，尤其是车主「可以双输，但不能单赢」的态度。

有顺风车平台规则信息显示，顺风车车主搭载乘客不属于营运性质的载客服务。

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