精神病院跨界炒股 炒成上市公司前十大股东

内地上市公司盛通股份近日披露的一份财报显示，江西「上饶市十五岭山精神病院公司」成为其前十大股东之一，事件引发关注。该院昨日发布情况说明，称其本质上为营利性民营医院，参与股票投资是正常资本市场行为，并非违规。

实控人10年前开始投资A股

2011年在深交所上市的盛通股份近日发布一季报，显示十五岭山精神病院公司持股盛通股份143.37万股，占比0.27%，位居第9大股东，而世界领先的投行「高盛国际」则排在其后为第十大股东。

昨日十五岭山精神病院回应称，该院是一间二级精神病专科医院，为营利性民营医院，该院按照相关规定正常参与资本市场行为。据悉该院实控人李法伟早在10年前就开始投资A股，但资金不多，主要出于理财需要。

此前报道指，盛通股份旗下的科技教育服务业务，是吸引十五岭山精神病医院投资盛通股份的主要原因。公司负责人直言，「老板儿子在这间公司旗下的乐博乐博学过编程，老板对儿童素质教育比较感兴趣，觉得行业有投资价值」。