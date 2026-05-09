赖清德跪拜日本水利工程师铜像 被批「无耻无骨无格」

多家台媒报道，台湾领导人赖清德昨日（8日）现身台南乌山头水库，主持「八田与一技师逝世83周年追思纪念会」，更跪拜铜像及献花。八田是日本殖民台湾时期为殖民者建造水利工程的日本人。有台湾时事评论员及学者批评赖清德此举「无耻无骨无格」。

相关新闻：高市早苗澳洲「下跪」 内媒狠批：对白人卑躬屈膝 拒向亚洲死难者忏悔

据台湾中央社报道，参加纪念会的还有日本前首相安倍晋三夫人的安倍昭惠、八田与一的后人，以及日本台湾交流协会会长隅修三、日本石川县金泽市长村山卓，以及台湾的农业部长陈骏季、台南市长黄伟哲等人。

赖清德在致辞时，将八田与一称为「自己人」「一家人」，又指当台湾面对国际各项威胁时，日本从安倍晋三一路下来对台湾非常支持，首相高市早苗对台湾也非常关心，和美国总统特朗普见面也强调台海和平稳定的重要性。

台湾时事评论员黎建南在接受中国新闻网访问时表示，赖清德跪拜八田与一是试图抹杀台湾先民抗日血泪，掩盖台湾先民被残害的事实。「赖清德对外无耻无骨无格，对内无法无知无情。」台湾大学教授苑举正表示，岛内这些媚日分子在心态上已自视为日本人，否则不会做出如此过分之事。