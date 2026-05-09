河南13岁少女沉迷二次元 用光父亲18万血汗钱 揭双亲患病

河南三门峡市一名13岁少女美美（化名），因沉迷二次元文化，在网上高价委托画师绘制图稿，竟在短时间内将父亲薛先生多年打工积蓄、家中仅有的18万人民币（约港币21万元）存款全部用光，事件令人心酸。

据内媒报道，美美家庭情况极艰难。母亲长期患有精神分裂症，父亲去年更因煤气中毒导致大脑受损，出现认知障碍，反应较为迟钝。亲戚透露，由于父亲对女儿缺乏戒心，不但将手机交给她使用，连银行提款卡密码也一一告知。另外，因长辈监管不足，令美美有机会多次转走存款，在多个平台重金「养画师」，即提供资金给线上有潜力的小画师，以低成本换取专属定制作品。

美美父亲近日准备修车付款时，发现三张银行卡的总存款已接近清零，才惊觉储蓄全数不翼而飞。他含泪表示：「这18万是我在外工作好几年的全部身家，本来想留给女儿的，没想到现在全没了。」面对父亲的伤心，美美当场崩溃痛哭，喊「我不配做你的女儿」。尽管心碎，父亲仍强忍眼泪安慰女儿：「不用说配不配的，闺女。」

薛先生提到18万血汗钱不翼而飞，所以痛哭。小莉帮忙

薛先生提到18万血汗钱不翼而飞，所以痛哭。小莉帮忙

薛先生提到18万血汗钱不翼而飞，所以痛哭。小莉帮忙

薛先生提到18万血汗钱不翼而飞，所以痛哭。小莉帮忙

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美美事后承认，自己因过度喜爱二次元文化，透过网路平台联络画师（业界称「老师」）进行大量私人委托作画，金额累积极快，她自己也未察觉已花光所有存款。她绑定了父亲4张信用卡，共约画179张，每张画从几十元到几千元，她称：「上头了，（对金钱）没有意识。」目前家属正尝试联络相关平台，希望能透过法律途径或申诉机制追回部分款项，以维持家庭基本生活。

美美已向父亲低头认错，并承诺日后不再乱用父亲的血汗钱，亦不会再购买昂贵的虚拟物品。专家提醒，对于心智尚未成熟的未成年人，特别是家庭环境特殊的孩子，家长应加强对网路消费的监管及财务资讯的保护，避免类似悲剧重演。