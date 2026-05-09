国防部证实首艘「麒麟」级潜艇已交付巴基斯坦

中国首次向外国出口潜艇。中国国防部发言人蒋斌今日（9日）证实，中方为巴基斯坦建造的「麒麟」级常规动力潜艇首艇4月30日在海南三亚交付，当时访华的巴基斯坦总统、海军参谋长等军政高层出席仪式。蒋斌强调，这是中巴之间正常的装备合作，也是中巴全天候战略合作伙伴关系的体现。

巴基斯坦总统(左二)4月30日把潜艇指挥卷轴授予巴国艇长。（巴基斯坦海军X平台）

麒麟级潜艇是以解放军039B型潜艇为蓝本建造。2015年，中巴双方签署协议，巴方以50亿美元购入8艘麒麟级潜艇，前4艘由中国建造，后4艘将协助进行技术转移、交由巴基斯坦喀拉蚩造船厂组装。

麒麟级潜艇长约79.5米，水下排水量约2600吨，可水下连续潜航14至21天，总自持力达65天，隐蔽性强，乘员约38人。配有6具533毫米鱼雷发射管，可发射重型鱼雷与鹰击-18E反舰导弹。

分析指出，巴基斯坦的8艘麒麟级潜艇全部归建后，配合巴基斯坦已经列装的中国「枭龙」和歼-10C战斗机，一个海空一体的反舰打击体系就彻底成型，大大增加巴国的海空战斗力。

中国出口的战机近年在国际市场渐受重视。去年5月的印巴边境冲突中，巴基斯坦装备的中国制造歼-10CE战机，因极佳实战表现「一战成名」。