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恒大爆煲︱原总裁夏海钧广州4600呎复式单位被拍卖 7房五厅享一线江景

即时中国
更新时间：18:15 2026-05-09 HKT
发布时间：18:15 2026-05-09 HKT

中国恒大集团爆煲，甚至被指欠债高达2.5万亿元。集团始创人许家印，涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗等案，一审早前在深圳开庭，许家印当庭表示认罪悔罪。法庭择期宣判。内地「极目新闻」报道，曾被称为地产界「打工皇帝」的恒大原总裁夏海钧，其在广州一个428平方米（约4600平方呎）顶层复式豪宅近日被拍卖。

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该豪宅单位位于广州市天河区清风南街广粤尊府，被广州天河区人民法院在阿里法拍网挂拍，起拍价4943万多元（人民币‧下同）。公告显示该复式楼权属人为夏海钧，夸张的间隔7室5厅6卫（洗手间）。屋苑主打大平层，周边拥有珠江公园及一线江景。

恒大原总裁夏海钧广州4600呎复式单位被拍卖。阿里拍卖
恒大原总裁夏海钧广州4600呎复式单位被拍卖。阿里拍卖
恒大原总裁夏海钧广州4600呎复式单位被拍卖。阿里拍卖
恒大原总裁夏海钧广州4600呎复式单位被拍卖。阿里拍卖
恒大原总裁夏海钧广州4600呎复式单位被拍卖。阿里拍卖
恒大原总裁夏海钧广州4600呎复式单位被拍卖。阿里拍卖
恒大原总裁夏海钧广州4600呎复式单位被拍卖。《星岛日报》资料相
恒大原总裁夏海钧广州4600呎复式单位被拍卖。《星岛日报》资料相

根据公告，被挂拍的房产评估价为7062.65万元，起拍价为4943.85万元，折合每平方米16.48万元。正式开拍时间为6月1日上午至翌日上午，保证金为988万元。

电天河区人民法院工作人员周六（9日）表示，被拍房产确系恒大集团前总裁夏海钧的资产，目前里面无人居住，有简单家具。

据经济观察报报道，夏海钧2007年加盟恒大集团，历任董事会副主席、总裁，一直被认为是许家印的「左右手」，全面负责恒大集团的日常运营管理及资本市场运作。2017年，他以2.7亿元年薪登上福布斯《香港上市中资股CEO薪酬榜》榜首。因年薪超过所有高管，曾被业内称为地产界「打工皇帝」。

2022年7月，夏海钧突然宣布从恒大离职。2024年6月，夏海钧曾将其名下的一处香港豪宅进行挂牌出售，转让价格为8200万港元，贬值近五成。同年6月24日，恒大集团针对夏海钧向香港原讼法庭提出申请，要求冻结其财产防止被转移。

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