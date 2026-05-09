人脸识别︱沪女趁男友熟睡窃逾¥27万 网民狂问手机品牌防中伏

上海普陀区发生一宗令人发指的「枕边人」盗窃案。一名男子日前发现银行户口内逾27万元（人民币，下同，约29万港元）存款不翼而飞，报警求助后惊揭贼人竟是同居女友。该女子趁男友熟睡时，先后21次利用手机的「人脸识别」功能解锁并转账。事件引发网民对手机安全性及生物识别漏洞的热烈讨论。

综合内地媒体报道，据上海普陀警方表示，事主欧先生于4月24日报案，指其银行户口余额异常。警方随即展开调查，翻查欧男的转账纪录后发现，其帐户在今年1月4日至4月24日期间，曾先后21次被转出款项，且转账时间几乎都集中在凌晨时分。

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警方深入调查后，锁定与事主同居的邵姓女友嫌疑重大，并将其带回警局调查。邵女最初矢口否认，但在警方出示相关转账纪录及聊天证据后，终坦承罪行。

赃款全用于挥霍

邵女供称，由于近期经济拮据，遂萌生贪念。她利用与欧男同居之便，趁对方在凌晨熟睡之际，拿起对方的设备进行「人脸辨识」解锁，并成功绕过安全验证将存款转走。据调查，邵女在近四个月内共犯案21次，涉案金额达27万元。她承认赃款已悉数用于个人生活开销及日常挥霍。邵女目前已因涉嫌盗窃罪被依法刑事拘留，案件仍在进一步审理中。

网民质疑「闭眼辨识」

事件曝光后，网民对手机的人脸辨识技术感到忧心，纷纷在网络讨论区追问肇事的手机品牌，质疑其「活体检测」功能形同虚设。有网民留言指：「正常的人脸辨识不是必须张开眼及点头眨眼吗？」、「闭著眼也能通过辨识？这手机品牌一定要避雷」、「这技术有严重的安全性问题」。

亦有网民借此提醒，虽然生物识别功能方便，但在安全性上仍存隐忧。不少人建议调高支付权限的门槛，或回归传统密码验证：「手机不要图方便设定指纹或脸部识别，密码才是最安全的底线」、「枕边人最难防，睡觉时还是将手机锁进保险箱比较保险」。

