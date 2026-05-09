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珠海惊见龙卷风？ 气象局拆解「空中漏斗」奇观｜有片

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更新时间：16:50 2026-05-09 HKT
发布时间：16:50 2026-05-09 HKT

广东珠海市昨日（8日）下午出现疑似龙卷风的天气异象，引发网民热议并拍下奇观。有市民在金湾区平沙镇上空拍摄到巨大的漏斗状云柱，担忧龙卷风来袭。不过，珠海市气象台随后解画，指该现象仅为初步形成的「空中漏斗」，由于强度较弱未能触地，故未构成真正的龙卷风，当地亦无接获任何伤亡或损毁报告。

幸未触及地面

综合内地媒体报道，珠海市气象台分析研判，昨日下午约3时30分，当地具备大气层结不稳定及垂直风切变等动力与热力条件，从而形成初步的龙卷结构。然而，由于其发展强度较弱，云柱底部的「漏斗」未能向下延伸触及地面，故在气象学上仅称为「空中漏斗云」，并未发展成具极大破坏力的陆龙卷。

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珠海惊见龙卷风？
珠海惊见龙卷风？

报道引述气象部门科普资料指出，龙卷风属于破坏力最强的强对流天气现象之一。广东省为全国龙卷风第二高发省份（仅次于江苏），年均发生4.3个，多见于前汛期的强对流天气，以及后汛期台风外围的螺旋雨带中。

至于珠海一带，则较常出现海面上的「水龙卷」（俗称「龙吸水」）。翻查纪录，去年（2025年）5月7日，珠海市香洲区海岸公园附近海面便曾发生水龙卷，其后更一度移动上岸，导致树木倒塌及金属围栏损毁，其上岸后的破坏力相当于EF0级（弱龙卷）级别。

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