IELTS雅思︱内地9月起停止笔试 用于英国签证及移民7月开始用机试

雅思（IELTS，International English Language Testing System）是全球领先的国际英语能力测验。其官方公众号消息，自2026年年中开始，雅思考试将在全球范围内陆续停止纸笔考试，全部采用机考。中国大陆地区的雅思考试（IELTS）将于9月1日起停止纸笔考试、全部采用机考形式。



此外，用于英国签证及移民的雅思考试（IELTS for UKVI）将于7月1日起停止纸笔考试、全部采用机考形式。

雅思考试主要用于留学、移民或在英语系国家工作。它全面考核听、说、读、写四项技能，分为学术（Academic）和移民（General Training）两类，