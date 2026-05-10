母亲节｜OPPO宣传「阿妈有两个老公」 网民洗版式狠批：低俗当有趣

内地知名手机品牌OPPO在母亲节前夕引发一场公关灾难。该品牌周五（8日）发布一则母亲节宣传文案，当中竟以「我妈有两个老公」作宣传噱头，原本意图展现母亲追星的多元形象，却弄巧反拙，引发全网猛烈抨击，炮轰其低俗及有违家庭伦理。OPPO官方同日火速发表声明致歉，目前已将所有相关宣传物料全面下架。

「见另一个恨不得穿婚纱」惹怒网民

综合内地媒体报道，引发轩然大波的宣传文案写道：「我妈有两个『老公』，一个是我爸，另一个一年见两回。跟我爸约会基本不打扮，见另一个，她恨不得穿婚纱。」该段本欲大玩「反差」的文案一出，随即引爆舆论。

OPPO已下架引发争议的宣传文案。

OPPO发表官方致歉声明。

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大批网民怒斥，在母亲节这个本应表达感恩与尊重的节日，将母亲与「两个老公」扯上关系实属极不妥当，直指文案涉嫌冒犯女性及模糊婚姻伦理界线。有网民留言反问：「若父亲节文案写『我爸有两个老婆』，品牌敢发吗？」亦有意见忧虑，这种为了博取眼球而违背传统价值观的宣传，容易对接触网络的青少年产生不良引导。

OPPO母亲节宣传文案「翻车」。

官方：为展现追星爱好

面对排山倒海的批评，OPPO官方微博迅速发表致歉声明，解释文案中提及的「另一个老公」，其实是指母亲追星的偶像。声明指出，团队的创作初衷是希望「打破刻板印象，呈现更多元、更立体的当代母亲形象」，想表达母亲除了照顾家庭，也可以拥有如追星等私人爱好。

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不过，OPPO承认表达方式引起极大争议，对此诚恳表示歉意，并强调已第一时间下架全部相关物料。厂方承诺将认真倾听各方批评，全面审查内容审核机制，确保同类问题不再发生。今日（9日），OPPO官方客服接受传媒查询时再次确认，涉事宣传物料已完成下架处理。

内地知名手机品牌OPPO。 新华社

业内人士揭「流量焦虑」

针对今次品牌营销「翻车」事件，内地业内人士及评论分析指，这并非单纯的用词失误，而是反映出整个行业在「流量焦虑」下的集体失智。业内专家提醒，品牌进行节日营销策划时必须把握尺度，绝不能将「低俗」当作「有趣」，更不应为了追求「出圈」而违背公序良俗。