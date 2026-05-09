杭州合租女子深夜熟睡 陌生男潜入睡房留不明体液

5月8日，浙江杭州常女士（化名）在社交平台发文表示，一名陌生男子趁她熟睡期间，潜入其睡房并在床上留下体液。

常女士透露，她与一名养猫女子合租，对方事发前一天已返回乡下。当日凌晨约5时，她翻身时碰到床上有液体，起初以为是猫只尿床，但发现房门紧闭，猫根本无法进入。随后她走到客厅查看，听到家门有异响，立即将门反锁，手持菜刀并试图以报警吓退对方。该男子当时还试图再次开门，约10分钟后才离开。

警方接报到场后，发现家门上竟然插著一把能打开常女士家门的钥匙，才意识到对方原本打算将钥匙拔走。常女士事后察觉床上液体的形状和气味并非猫尿，于是将样本送交检测，结果证实含有该男子的DNA。

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5月8日，涉案男子已被杭州警方抓获。据了解，该男子与常女士同属一个屋苑，他声称钥匙是在家门口捡到的。目前常女士已表示正在准备搬家。警方暂未公布涉案男子的详细身份及具体动机，案件仍在进一步调查中。

事件对于独居或合租女性的安全问题再次敲响警钟。网民不安表示：「心疼这位女生」、「这位男生太恶心猥琐了」、「女人在外租房，一定要注意安全」。