习特会前夕｜美制裁伊朗武器供应链 中港企业入列

有消息指，美国总统特朗普即将访问中国，与国家主席习近平会晤。美国财政部于当地时间周五（8日）宣布，对10名个人与实体实施制裁，当中包括多间来自内地及香港的企业。美方指控相关企业及个人，涉嫌协助伊朗军方采购武器，以及获取制造「沙赫德」（Shahed，又译见证者）无人机与导弹所需的原材料。

路透社报道，美国财政部公布的制裁名单中，涉及内地及香港的企业和个人包括：昱思达（上海）国际贸易有限公司、艾宜国际贸易有限公司、宁波含特堡温材料有限公司（Hitex Insulation Ningbo Co Ltd）、香港赫新实业有限公司（HK Hesin Industry Co Ltd）、香港企业 Mustad Limited，以及来自宁波的个人李根平。

特朗普称期待本月与习近平会面。 路透社资料图

相关新闻：习特会｜传特朗普邀美企巨头下周陪同访华 黄仁勋高EQ回应

美方指控指出，昱思达涉嫌协助伊朗自中国采购武器；宁波含特堡温被指供应用于制造导弹的材料；香港赫新实业在相关采购过程中充当仲介角色；而 Mustad Limited 则涉嫌协助伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）采购武器。此外，制裁名单亦包括来自杜拜、白俄罗斯及伊朗本土的企业。

美国财政部在声明中强调，为防止德黑兰重建生产能力及将势力延伸至境外，美方已准备好针对伊朗的军工产业基础采取经济行动。声明严厉警告，财政部将对任何支持伊朗非法商业活动的外国企业（包括航空公司）采取行动；对于协助相关活动的外国金融机构，美方亦可能实施次级制裁（Secondary Sanctions），当中包括与中国中小型民营炼油厂（即俗称「茶壶」炼油厂）有关的金融机构。

相关新闻：习特会｜鲁比奥：特朗普与习近平下周会晤预料谈及台湾议题

外界关注，是次制裁行动的时机正值中美外交关键时刻。美国总统特朗普预计将于本月14至15日访华，并与中国国家主席习近平举行「习特会」。与此同时，美伊谈判目前陷入僵局，双方更于本月7日发生短暂交火。

据英国资讯韧性中心（CIR）资料显示，伊朗目前是全球主要无人机制造国，具备每月生产约1万架无人机的工业能力。不过，风险顾问公司 Obsidian Risk Advisors 管理负责人艾瑞克森（Brett Erickson）分析认为，美方今次制裁范围仍然较窄，变相让伊朗有时间调整并转向其他供应商；他亦指出，美国财政部目前尚未对维持伊朗经济运作的中国大型银行采取实际行动。