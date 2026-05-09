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玛琉岩瀑布｜16岁女堕崖连撞岩壁3次亡 披时代少年团宋亚轩应援旗

即时中国
更新时间：12:24 2026-05-09 HKT
发布时间：12:24 2026-05-09 HKT

四川广安市「玛琉岩探险公园」16岁少女玩高空秋千，疑因安全设备未有绑紧堕崖身亡。事发至今，外界对于遇难游客死因、项目安全保障产生的诸多疑问及担忧。
有目击者受访称，少女堕崖期间连撞岩壁3次，现场传出巨响。据悉，女死者为中国男团「时代少年团」成员宋亚轩的粉丝，事发时身上正披着偶像的应援旗帜。宋亚轩其后于微博发文，对不幸离世的粉丝表达沉痛哀悼。

半空翻转头撼大石

综合《南方都市报》等内地媒体报道，惨剧发生于5月3日下午，现场为四川广安华蓥市玛琉岩探险公园。据网传影片及目击者描述，该名16岁刘姓少女当时身穿黑衣短裤、头戴安全帽，身上披着一面蓝色的宋亚轩应援旗，准备挑战落差极大的瀑布秋千。据悉，在秋千装置启动前，少女已察觉不妥并惊呼「没拴紧」，现场亦有旁人发现异样大喊「没绑紧」，惟设备依然持续运作。

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少女滑出平台越过栏杆后不久，顶部绳索突然松脱。有目击者忆述，少女随即失去支撑，整个人在半空呈360度翻转下坠，下坠期间连撞岩壁凸出的大石3次，并传出安全帽碎裂及头部撞击岩石的巨响，「整个山谷都能听到」。少女随后被绳索悬挂在半空中，疑似当场失去生命迹象，经紧急送院抢救后，终告不治。

宋亚轩感触发文

据了解，涉事女子为时代少年团成员宋亚轩的忠实粉丝，原本希望披着偶像的应援旗帜体验高空项目并拍下「打卡」英姿，却不幸命丧黄泉。事件在网上引发极大回响，宋亚轩于5月5日深夜在微博发文，写道：「爱是让人幸福又沉重的话题。总觉得，再说多次谢谢，都不足以表达我的心情。」他感谢每一位奔赴而来的粉丝，并寄语：「愿大雨带走所有悲伤与遗憾，抚平心里的难过。愿大家往后岁岁安稳，平安健康。珍重！」此番言论被外界广泛解读为对该名遇难年轻粉丝的哀悼。

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传家属获210万人民币和解

华蓥市当局事后发布通报，初步认定这是一宗企业生产安全责任事故，涉事景区已于5月4日起停业整顿以进行全面检修。有户外救援专家分析指，事故疑因释放系统被意外打开，且高危项目未有设置双重保险作风险「兜底」。

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网上消息指，涉事企业目前已与死者家属达成赔偿协议，传闻和解金额为210万元人民币。有自称遇难少女家属的网民曾发文表示，全家难以接受噩耗，目前仍不敢告知家中四位老人，强调首要诉求只是希望能尽快带妹妹回家，和解是目前能找到最好的办法。

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