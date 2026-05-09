湖南烟花厂大爆炸︱灾后厂房现场曝光 墙上惊见诡异平安符

5月4日，湖南长沙浏阳市华盛烟火公司工场发生爆炸事故，造成重大伤亡。事故目前已造成最少37人死亡、1人失联。



灾难发生后，央视新闻记者进入涉事企业厂区内部，当中包括火药生产线工房。报道指，爆炸产生的强烈冲击波将安全室严重损毁，墙面破损不堪，墙上的挂钟定格在爆炸发生的瞬间。厂门外停放的电动车被焚毁，仅剩下车辆骨架。

爆炸发生后，厂房周边损毁严重。央视截图

监控系统未有储存到云端。央视截图

厂房内贴有诡异平安符。央视截图

监控系统未有储存到云端。央广网

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事故现场厂房几乎全部坍塌，到处都是被焚毁的车辆残骸，部分废墟上未燃尽的包装纸仍在冒烟，电线杆断裂成几段。



记者看到，厂内大大小小分布有几十个装填火药以及转运火药的小车间（工场）。位置原与爆炸的中心点约几百公尺的距离。但工场的门差不多全部被摧毁，可以想像当时爆炸的威力。



烟火爆竹属于高风险产业，静电极易诱发爆炸，华盛烟火公司各个药线工房前的防静电设备积满灰尘，显然已长时间未被使用过。在多处火药转运、称重作业工房内，装药桶被随意堆放，生产物料杂乱堆积在长廊两侧。

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在称重工房内，强氧化剂高氯酸钾与银粉等还原剂混存堆放在一起，存极大安全风险。



最让人惊讶的是，厂区内几乎所有火药生产线工房门口，都贴有符咒。浏阳市烟火总会秘书长周志明表示，符咒是工厂和工人贴上去的，是种心理寄托，希望菩萨保佑平安。

另外，央广网报道，浏阳市烟火产业视频监控室设在浏阳市应急管理局内，但当记者欲查看5月4日事发现场爆炸时的回放视频，监控室的负责人却表示，监控系统没有云储存功能。



监控室负责人表示，平台没有储存功能。储存功能在烟火厂那边，当时烟火厂停电监控室就没有收到讯息。平台功能是十几年前的水准。



监控室又表示，即使远端监控视讯运作正常，每天也只能随机查到8家企业。但浏阳有431家花砲企业，共7万多支摄影机。影片巡查到一家企业约3个月。

