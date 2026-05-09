内蒙游乐场︱无业者潜入食烟焫穿弹床 女童一玩2米直挞落地骨裂

内蒙古赤峰市发生一宗惊险游乐设施意外。一名未成年女童在「嗨乐堡儿童游乐场」玩耍期间，脚下的弹床网面突然大面积撕裂，导致她从近2米高空重摔落地受伤。园方事后承认监管疏忽，但辩称事故起因是有无业人员翻墙入内吸烟，烟头烫穿网面所致。

伤者曾被误认为成人

据内地媒体「锦观新闻」报道，据涉事游乐场工作人员陈先生表示，事发于内蒙古赤峰市松山区。受伤游客为一名未成年女童，由于其体型较高大，在网传影片中一度被外界误认为成年人。事发时，女童正于弹床项目弹跳，期间弹跳布突然瞬间撕裂，导致她从约1.8米至2米的高度直接堕下。

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意外发生后，游乐场即时封锁现场及报警，并派员陪同伤者送院。经医院诊断，女童证实出现骨裂症状，无生命危险，正接受康复治疗。

从弹床的下方可见，床网穿了一个大洞。

极微细烟头洞致受力崩溃

对于弹床突然断裂的原因，游乐场负责人经内部核查及调取闭路电视后指出，并非设备老化，而是人为破坏所致。陈先生透露，长期有多名无业人士于夜间破坏园区护栏及铁丝网，翻墙进入游乐场偷玩，更在弹床附近吸烟。

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女童受伤倒地。

园方声称，烟头火花在弹床网面上烫出多个极其细小的破洞，由于位置隐蔽且破点微小，职员在日常巡检中未能及时察觉。当受害女童在受损位置用力弹跳时，网面受力不均导致瞬间撕裂，酿成惨剧。园方无奈表示，此前已多次就外人翻墙破坏报警，但仍无法杜绝。

职员失言被炒

事件引发关注后，引发一段小风波，网络流传一段涉事职员的录音，内容竟称「设备损坏属于正常情况，目前已修复，可以继续玩，该玩就玩」，该言论随即触发网民强烈愤慨。游乐场负责人回应指，高度重视相关录音内容，经核实后认为涉事员工言论不当，目前已将其即时解雇。园方表示将吸取教训，加强场地安全检查及管理。