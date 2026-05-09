中国观察：七架运输机赴京 特朗普何以劳师动众？

特朗普即将访华，自5月1日起，美军C-17运输机几乎以每天一架的频率飞抵北京，目前已达到7架。这些军机满载特勤装备、安保物资、通讯器材，按每架最大载重77.5吨计算，7架次就累计运送了最多542吨物资来华，相当于300多辆家用私家车的重量。特朗普此访只逗留北京一天半，何以劳师动众？原因可能有三。

首先，这是他自伊战爆发后的首次出国。美方虽声称阶段性军事行动落幕，但事实上烽烟未熄，美军仍重兵中东。作为美国三军统帅，特朗普此次访华，不同于常规外访，需保持全天候战时指挥与决策能力，一旦伊朗局势有反复，美方要确保特朗普在北京期间，指挥渠道畅通，可随时接收前线军情、下达指令。

相关新闻：中国观察：倒计时8天 特朗普访华还有变数吗？

其次，白宫记者协会晚宴枪击案阴霾未散。美国社会撕裂加剧，政治暴力常态化，极端事件随时上演，连特朗普都自嘲「总统是高危职业」。尽管中国是全球最安全的国家之一，中国的安保力量无容置疑，但在华府连串枪击案阴影下，美国特勤局近期肯定加大了总统的安保级别，这就不难理解为何要运来大批装备。

最后，这般劳师动众不排除是美方刻意为之的姿态秀，向外展示其全球快速部署能力，用军事排场撑起其「超级大国」形象，为访华营造强势姿态。然而，排场终究难掩美国日渐衰弱的底气，也掩饰不了特朗普目前的内政困局与外交被动。

相关新闻：特朗普访华｜再有美军机抵京疑运送先遣物资 至今共四架︱有片

台海、经贸、伊朗议题是本轮中美峰会的三大核心焦点，惟两国博弈格局早已今非昔比，中方在这三大领域的话语权与主导力大幅攀升。此次峰会将是中国主场，不再是美国单方面定规则、设议题的旧时局。过去美国惯用的经济施压、舆论围堵等手段，早已效力大减。相隔9年再度访华，特朗普将看到实力与底气焕然一新的对手。

纪晓华