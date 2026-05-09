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歼-35外贸版亮相 有力与美隐形战机竞争｜有片

即时中国
更新时间：09:01 2026-05-09 HKT
发布时间：09:00 2026-05-09 HKT

一架特殊编号的歼-35隐形战斗机近日在央视节目首度亮相，引发关注。内地军事专家指出，这架战机喷涂航空工业的英文缩写「AVIC」，而且编号为「0001」，极可能是外贸版的歼-35AE，今后可能在国际军用市场上，成为美国F-35的有力竞争对手。

央广网引述军事评论员傅前哨表示，这架特殊的歼-35跟过去的歼-35A或者歼-35有一定的区别。它的前起落架支柱比较细，并且是单轮的，应该是空军版本的歼-35A的改进型，而不是海军的舰载版。

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飞机的涂装比较简单，没有中国空军的「八一」军徽，机身从上到下都是浅灰色，最后漆喷成甚么样，相信将根据海外不同用户的需求。

据报道，歼-35系列战机已具备了量产出口版本的全部能力。今年的新加坡航展上，在航空工业集团展台中央，新一代中型隐形多用途战机歼-35A的模型，成为全场焦点。

傅前哨透露，歼-35系列战机很有可能成为下一阶段重点出口的机型。「目前，美国生产的F-35数量较多，但其出口有一定限制条件。现在中国的歼-35如果可以出口了，它有可能成为美国F-35的有力竞争对手。」

中国出口的战机近年在国际市场渐受重视。去年5月的印巴边境冲突中，巴基斯坦装备的中国制造歼-10CE战机，因极佳实战表现「一战成名」。

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