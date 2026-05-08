Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

岳阳飙车党时速超过120公里 猛踩油门造成2死2伤

即时中国
更新时间：21:17 2026-05-08 HKT
发布时间：21:17 2026-05-08 HKT

5月4日晚，湖南岳阳发生严重交通意外，一辆电单车以超过120公里时速，在斑马线撞倒3名行人，酿成2死2伤（包括肇事司机）惨剧。

事发于岳阳大道一处人行横道，当时4名行人正过马路。据监察片段显示，事发时有多辆电单车高速驶过，第一辆「擦身」而过，第二辆即将3人撞倒，其中一名男子被撞飞约30米。两名58岁死者分别为李某及田某：李某当场死亡，田某送院后不治。而伤者包括死者亲属胡某（多处骨折及内脏受损，已脱离危险）及26岁肇事司机汪某。

涉事路段50公里限速。澎湃新闻
涉事路段50公里限速。澎湃新闻
涉事电单车。澎拜新闻
涉事电单车。澎拜新闻
司法鉴定显示，肇事摩托车在事发时的行驶时速超过120公里。澎拜新闻
司法鉴定显示，肇事摩托车在事发时的行驶时速超过120公里。澎拜新闻

相关新闻：著名电单车赛车手失控撼壆亡 港漂马路打卡遭的士撞伤

警方鉴定显示，涉事电单车碰撞前时速达122至127公里，远超该路段50公里限速。汪某血液未检出酒精，已因涉嫌交通肇事罪被刑事拘留。案件正进一步调查，不排除改以「以危险方法危害公共安全罪」起诉。

被害人家属透露，当晚共有7辆电单车高速驶过斑马线，其余6名同行司机正接受调查。家属痛斥「飙车党」危害公众安全，要求严惩，并会在案件起诉后提出刑事附带民事索偿。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李家鼎公开录音揭大仔真面目 李泳汉粗口逼供谋2百万定期：你有冇搞X错？你吹呀？屋契喺我手
01:44
李家鼎公开录音揭大仔真面目 李泳汉粗口逼供谋2百万定期：你有冇搞X错？你吹呀？屋契喺我手
影视圈
10小时前
李家鼎惊爆离巢TVB不获续约？李泳豪爆属鼎爷应对大仔策略：佢唔想李泳汉再攞钱
李家鼎惊爆离巢TVB不获续约？李泳豪爆属鼎爷应对大仔策略：佢唔想李泳汉再攞钱
影视圈
5小时前
李泳豪透露李家鼎最新工作情况 强调父母财产交专人跟足法律程序：若涉违法绝不姑息
李泳豪透露李家鼎最新工作情况 强调父母财产交专人跟足法律程序：若涉违法绝不姑息
影视圈
6小时前
孝顺仔为妈妈造安乐窝 改善全屋潮湿问题 巧用一招增室内收纳
孝顺仔为妈妈造安乐窝 改善全屋潮湿问题 巧用一招增室内收纳
家居装修
15小时前
澳洲籍律师MONKIVITCH Samuel Anthony涉多间餐厅「食霸王餐」提堂。资料图片
涉于酒店食霸王餐涉款逾2千元 澳洲籍律师还押至6.5再讯
社会
8小时前
李泳汉闹学历罗生门 参选区议员声称读大学政治系 为搲家用竟自爆「高中都冇毕业」
李泳汉闹学历罗生门 参选区议员声称读大学政治系 为搲家用竟自爆「高中都冇毕业」
影视圈
4小时前
高级屋苑禁住户露台晒被惹议 管理公司称影响外观拉低档次 业主反批「管得太宽」
高级屋苑禁住户露台晒被惹议 管理公司称影响外观拉低档次 业主反批「管得太宽」
海外置业
6小时前
星岛申诉王｜50年老字号荣华花鞋店月底结业 老板亲揭原因 香港制造又少一间
星岛申诉王｜旺角50年老字号荣华花鞋月底结业 老板不舍：陪伴走过大半生
申诉热话
5小时前
天气｜母亲节大致多云 短暂时间有阳光 料黑格比「升呢」成强烈热带风暴
天气｜母亲节大致多云 短暂时间有阳光 料黑格比「升呢」成强烈热带风暴 下周二起连落6日雨
社会
5小时前
香港仔惊现「炸毛」奇景 路人行过头发竖起 网民忧畀雷劈 街坊淡定：离开水池边就冇事｜Juicy叮
香港仔惊现「炸毛」奇景 路人行过头发竖起 网民忧畀雷劈 街坊淡定：离开水池边就冇事｜Juicy叮
时事热话
7小时前