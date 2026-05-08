岳阳飙车党时速超过120公里 猛踩油门造成2死2伤

5月4日晚，湖南岳阳发生严重交通意外，一辆电单车以超过120公里时速，在斑马线撞倒3名行人，酿成2死2伤（包括肇事司机）惨剧。

事发于岳阳大道一处人行横道，当时4名行人正过马路。据监察片段显示，事发时有多辆电单车高速驶过，第一辆「擦身」而过，第二辆即将3人撞倒，其中一名男子被撞飞约30米。两名58岁死者分别为李某及田某：李某当场死亡，田某送院后不治。而伤者包括死者亲属胡某（多处骨折及内脏受损，已脱离危险）及26岁肇事司机汪某。

涉事路段50公里限速。澎湃新闻

涉事电单车。澎拜新闻

司法鉴定显示，肇事摩托车在事发时的行驶时速超过120公里。澎拜新闻

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警方鉴定显示，涉事电单车碰撞前时速达122至127公里，远超该路段50公里限速。汪某血液未检出酒精，已因涉嫌交通肇事罪被刑事拘留。案件正进一步调查，不排除改以「以危险方法危害公共安全罪」起诉。

被害人家属透露，当晚共有7辆电单车高速驶过斑马线，其余6名同行司机正接受调查。家属痛斥「飙车党」危害公众安全，要求严惩，并会在案件起诉后提出刑事附带民事索偿。