广州漫展｜黑丝女Coser遭群男「咸猪手」狂摸玉足 惨受网暴崩溃报警

综合内地媒体报道，广州于「五一」长假期举办的「中国萤火虫动漫游戏嘉年华」爆出性骚扰风波。一名身穿性感装扮的女角色扮演者（Coser）在场外进行拍摄时，遭多名男「摄影师」包围，并公然伸手触摸其腿部及脚部。相关不雅影片其后在网络疯传，事主更反遭部分网民非议。女事主事后发文控诉遭恶意剪辑及网络欺凌，目前已在家人陪同下报警求助。

家人离场如厕 即爆多人「咸猪手」

报道指，该项动漫盛事于五一连假期间吸引逾20万人次入场。涉事女Coser还原事发经过指出，当日原本由父亲及亲戚陪同，惟专属摄影师因事提早离开，她本著「来都来了」的心态，遂透过社交平台寻找其他摄影师协助外拍。

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未料在此期间，其家人短暂离开前往洗手间，现场随即引来大批人士围观。从网传影片可见，该名穿著黑色丝袜的女Coser坐在越野车头上摆弄姿势，期间多名在场人士竟伸出「咸猪手」，不断故意触摸其脚部及小腿。事主忆述，起初以为是人多挤迫而不慎触碰，其后才惊觉对方是故意越界；她坦言当时感到孤立无援及极度恐惧，为躲避骚扰一度爬上车顶，但面对群众围拍，只敢小声劝阻「不可以」，直至家人折返闹剧才告平息。

惨遭恶意剪辑 网民反嘲「很享受」

然而，有关影片在网上广泛流传后，事件焦点却遭模糊。部分网民未有谴责肇事者的猥亵行为，反而质疑女事主当时并未有严厉拒绝，甚至嘲讽她「很享受」及借机博取眼球。

面对排山倒海的网络暴力，女Coser崩溃表示，自己明明是被骚扰及冒犯的受害者，却要承受莫须有的诋毁与辱骂。她澄清从未想过借此营利或炒作，直指网传影片遭人迎合猎奇角度恶意剪辑，令其身心严重受创，每日活在恐惧之中，彻夜难眠。

目前，女事主已在家人陪同下报案，并取得警方的立案回执，以法律途径保护自己。事件同时引发外界关注，不少意见呼吁主办方应加强大型动漫展览的安保巡逻，并强调Coser愿意被拍摄并不等同同意身体被触碰，大众必须尊重人身界线。

