网购榴梿｜为讨190元不惜花5000元驱车1600公里讨公道 商家怒翻垃圾桶搜证送恶客坐监

河南濮阳一名冷冻榴梿果肉商家，近日遭山东德州买家以「仅退款」方式恶意退款。为追讨190元（人民币，下同）款项及证明清白，他自己承担5000多元成本，两次驾车往返1600公里，最终在买家住处附近垃圾桶找到自家包装袋作证据。涉事买家袁某某因虚构事实骗取退款，昨日已被警方行政拘留。

霉变照片是伪证

据极目新闻报道，该河南商家程先生在网店售卖冷冻榴梿果肉，4月26日向山东德州庆云县买家袁某某发货。收货后，袁某某声称榴梿发霉并上传照片，申请「仅退款」并获平台全额退款。程先生查看自家发货影片后，认为买家提供的霉变照片并非自己所寄出的货品。

为讨回公道，程先生两次亲自驾车往返河南与山东，总里程达1600公里，期间花费超过5000元。他在买家住处附近的垃圾桶内找到自家榴梿包装袋，但未发现果肉。买家则称已将霉变榴梿分开丢弃，态度强硬。

程先生表示：「一开始我的目的很简单，只是190元的货，如果真是我的问题，我愿意赔偿；如果是买家原因，我只希望他道歉，并让我把货拿回去。」

程先生在买家住处附近的垃圾桶内找到自家榴梿包装袋。新京报

程先生在买家住处附近的垃圾桶内找到自家榴梿包装袋。新京报

买家霉变照片与自己所寄出的货品的对比。新京报

程先生在买家住处附近的垃圾桶翻找。新京报

相关新闻：上海女网购「买真退假」 靠无理由退货诈骗20万

5月6日，程先生向当地警方报案并提供证据。5月7日，山东庆云县公安局徐园子派出所正式立案。5月8日，徐园子派出所确认，买家袁某某因虚构事实骗取退款，行为已构成诈骗，目前已被依法行政拘留。警方组织双方进行调解，督促袁某某赔偿商家损失。不少网民支持商家维权，认为平台「仅退款」机制被滥用，有损卖家利益。