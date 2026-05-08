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深圳女子受精卵竟「走错房间」 险成定时炸弹

即时中国
更新时间：15:06 2026-05-08 HKT
发布时间：15:05 2026-05-08 HKT

近日，深圳王女士遇上极罕见病例：腹膜后异位妊娠。即胚胎紧贴腹主动脉这条人体最粗大血管旁，成「定时炸弹」。

子宫内找不到胚胎

2026年2月初，王女士验孕呈阳性，2月7日到深圳市第三人民医院求诊，超声波检查竟显示子宫内外均未见妊娠囊。医生高玉涛团队连续追查三天，于2月9日在腹膜后、腹主动脉左侧发现一个厚壁囊性包块。2月10日经增强CT（电脑扫瞄）确认，这是极罕见的腹膜后异位妊娠，胚胎紧贴腹主动脉。

腹膜后、腹主动脉左侧发现一个厚壁囊性包块。风芒新闻
腹膜后、腹主动脉左侧发现一个厚壁囊性包块。风芒新闻

高玉涛医生形容，腹腔犹如一个大房间，而腹膜后就是「房间的墙壁夹层」，内有主动脉、肾脏、脊柱等重要结构，位置极度凶险，一旦破裂出血，数分钟内即可因大量失血危及生命。

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保守治疗保命

面对这种万中无一的凶险位置，医院立即组织放射科、超声波科、麻醉科、血管外科等多个专科会诊。传统方案需手术切除，但因紧贴主动脉，手术风险极高。王女士与家人选择保守治疗，使用米非司酮及甲氨蝶呤（MTX）等药物。

王女士的超声波检查。风芒新闻
王女士的超声波检查。风芒新闻

治疗过程虽然一波三折，可幸王女士最终无需开刀，成功以保守治疗保住性命。

医生提醒，异位妊娠是指胚胎在子宫以外著床，无法正常发育，长大后可能撑破附著位置导致严重内出血。有性生活的女性若出现停经、月经不正常、下腹剧痛、持续阴道出血，或同时感到头晕、乏力、出冷汗等，必须立即到医院妇科或急症室求医，切勿延误。

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