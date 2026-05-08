玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 内地多个景区类似项目暂停

综合内地传媒报道，四川广安华蓥市「玛琉岩瀑布」景区于「五一」黄金周期间发生严重致命意外。一名16岁少女在体验高空「瀑布秋千」项目时，疑因操作失误提早下坠，导致头部猛烈撞击悬崖岩石，送院途中宣告不治。当地官方初步认定为企业生产安全责任事故，涉事景区已被勒令停业整顿。事件引发骨牌效应，内地多省景区已相继叫停类似的高空极限项目。

事发于5月3日下午，地点为玛琉岩探险公园。据目击者忆述，女事主穿戴好安全装备后，由工作人员送出安全平台，惟她尚未抵达安全的下落定点便突然下坠。由于事主距离崖壁太近，在半空翻转时头部猛烈撞向崖上的石头，现场更传出安全帽碎裂的巨响。事主随后在半空摆荡至落地，整个骇人过程仅短短数秒。据悉，该峡谷及瀑布落差超过160米，属高危的户外极限项目。

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华蓥市政府事后迅速成立调查组，定性此为一宗企业生产安全责任事故。报道指出，现场操作人员隶属「重庆探险营户外拓展有限公司」。然而，重庆沙坪坝市场监管部门于本周一（6日）表示，执法人员无法在该公司的注册办公地址找到任何员工，目前已依法将该企业列入经营异常名录。

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这宗惨剧引发内地社会对高空旅游项目安全性的高度关注。多个设有类似高空秋千或荡绳项目的景区，包括贵州遵义「十二背后」旅游区及河南宝泉旅游区等，已于近日陆续宣布暂停开放相关项目，以展开全面的设备检修及安全排查，已预约的游客可获退票。

有资深户外救援专家指出，悬崖高空项目极受风向等环境因素影响，营办商必须严格执行安全规范，确保游客被释放自由落体前与崖壁有足够的安全距离；若操作流程把关不严，极易酿成无法挽回的悲剧。