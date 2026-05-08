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习特会｜传特朗普邀美企巨头下周陪同访华 黄仁勋高EQ回应

即时中国
更新时间：12:41 2026-05-08 HKT
发布时间：12:32 2026-05-08 HKT

综合外媒报道，美国总统特朗普预计将于下周出访北京，与中国国家主席习近平举行会晤。据美国媒体《Semafor》引述消息指，特朗普政府正邀请多间美国顶尖企业的行政总裁（CEO）随行，当中包括晶片巨头Nvidia（辉达）、苹果公司（Apple）、波音（Boeing）及高通（Qualcomm）等，外界对是次「习特会」期间可能达成的中美商业协议充满期待。

针对获邀随行一事，Nvidia创办人兼行政总裁黄仁勋展现了极高的公关技巧。他在接受美国财经频道《CNBC》节目访问时表示：「我们应该让总统亲自宣布他决定公布的消息。」但他同时强调，若然真的获邀，将是一大荣幸，并认为能代表美国是一项巨大的殊荣。

Nvidia创办人兼行政总裁黄仁勋。 路透社
Nvidia创办人兼行政总裁黄仁勋。 路透社

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路透社引述消息报道，受邀名单阵容鼎盛，除了上述科技及制造业巨头外，还涵盖金融界，包括埃克森美孚（ExxonMobil）、黑石集团（Blackstone）、花旗集团（Citigroup）及Visa公司的高层。有知情人士证实，花旗集团行政总裁范洁恩（Jane Fraser）已在受邀之列；高通亦承认接获邀请，但拒绝作进一步评论。

据悉，多位企业高层是在周四（7日）晚间收到邀请函。目前，白宫及多间被点名的企业对此均「三缄其口」，未有回应或婉拒置评。

「习特会」备受关注。路透社资料图
「习特会」备受关注。路透社资料图

相关新闻：习特会｜特朗普：访华期间与习近平讨论伊朗局势 称中国对议题「一直很友善」

波音料签世纪大单

市场焦点之一落在飞机制造商波音公司身上。波音行政总裁奥特伯格（Kelly Ortberg）今年4月曾向传媒透露，公司期望在特朗普政府的协助下，促成一笔期待已久的中国巨额订单。业界消息指出，中美双方就波音订单的洽商已久，合约规模或涵盖高达500架737 MAX客机及数十架广体客机。若交易落实，这将是自2017年以来，中国首度向波音签下的大型订单，势必被视为今次「习特会」的重大经贸成果。

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