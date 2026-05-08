四川甘孜中山峰 | 私闯4600米未开放区域 32岁重庆女高反失温遇难

近日网上流传视频指，今年五一期间，四川省甘孜藏族自治州中山峰冰塔林发生登山意外。5月3日，一名32岁重庆女子与队友结伴前往，在海拔4600米营地扎营，次日被发现已在帐篷内不幸遇难。据悉，该女子一行5人未经报备，违规徒步穿越未开发区域。当天突遇暴雪，因出现高原反应（高反）失温遇难，其遗体已运下山。

未经报备越未开放区域

据悉，该女子一行5人未经报备，违规徒步穿越未开发区域。中山峰海拔6886米，其下的冰塔林景观海拔约5050米，是贡嘎山区著名冰川景观。当地政府明确表示，中山峰位于自然保护区内，属未开发区域，严禁进入。除海螺沟5A景区范围内，其他区域均不得擅自开展登山或徒步活动。

一名男性山友透露，他上山时因连续暴雪，积雪已深达大腿。在4600米营地有十几个帐篷，其中包括遇难女子的帐篷。同行者称「帐篷里有个人没起来」，之后便全部下山回撤。

四川省甘孜藏族自治州中山峰冰塔林扎营情况。小红书

四川省甘孜藏族自治州中山峰冰塔林。小红书

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违规者需自行承担风险

泸定县燕子沟镇政府及甘孜州体育中心相关负责人指出，该群游客私自绕过卡点进入，属违规行为。当局已于2025年底发布封山令，禁止在未开发区域进行户外活动，违规者需自行承担风险，严重者可依法追究责任。当地提醒，川西高原五一期间天气多变，易出现极端天气，高海拔区域存在严重高反、失温等风险，市民切勿未经专业评估及报备便盲目前往。

目前，甘孜州相关部门正加强巡查及宣传，确保民众遵守相关规定。