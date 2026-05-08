法国通过简化掠夺文物归还程序 圆明园瑰宝有望回家

法国参议院于5月7日通过一项法律草案，旨在简化非法所获他国文物归还程序的法案，只适用于1815至1972年间获得的文化财产，不包括军事物品和个别考古文物。该草案以141票赞成、0票反对获得通过。至此，该法案在法国议会最终审议通过。

中方表态：赞赏法方责任担当 期待合作

对此，中国外交部发言人林剑同日在例行记者会上表示，中方赞赏法方推动流失文物返还原属国的责任担当，期待法案能够早日完成立法程序，也期待与法国在此领域开展合作。

此前返还中国的圆明园十二生肖中的鼠首、兔首铜像。 中新社

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上海大学中国海外文物研究中心主任段勇日前表示，法国此举确实可以大幅简化追索流失文物的程序，降低了文物返还的难度。段勇更指出，1860年英法联军以「战利品」名义从圆明园掠夺的大量珍贵文物，当时即受到法国作家雨果（Victor Hugo）等人道主义者的谴责。新法明确将非军事用途的「军事缴获物」纳入应返还范围，1900年八国联军侵华期间非法流失的文物，也应属于返还对象。而民国时期从多处石窟、寺庙盗凿并走私出境的佛像、壁画等，同样属于非法流失文物，理应亦纳入追索返还范畴。

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有消息指出，法国枫丹白露宫的中国馆收藏了法军从圆明园掠夺的大量珍贵文物，堪称圆明园在西方的「再现」。该馆目前收藏约1000多件圆明园文物，日常展出320件，但从未正式对外公布完整藏品名录。法国方面对于返还非法流失文物态度相对积极配合，已有多批文物成功返还中国的案例，例如圆明园十二生肖中的鼠首、兔首铜像，以及2015年成功追回的甘肃大堡子秦公墓地被盗掘的金饰片文物等。