广州公园惊现70cm长嘴尖牙怪鱼 揭真身为凶猛剧毒鳄雀鳝

5月2日，广州黄埔区华圣公园碧水潭内，一条外形凶猛的「大鱼」引起游客惊恐及关注。路人称:「水池里有条怪鱼，嘴巴似鳄鱼，牙齿尖尖的！」

黄埔区绿化和公园管理中心接报后，迅速派专业人员到场核实，确认该鱼为外来入侵物种鳄雀鳝，体长约70厘米。据了解，鳄雀鳝原产北美洲，食量大、性情凶猛，若在城市景观水体中长期生存，会严重破坏本土水生生态平衡，受惊扰时更可能攻击游人。

「物理围控、拉网合围」捕获

为保障市民安全，区绿园中心立即在水域周边设置警戒线及警示牌，并安排专人值守，劝离靠近水边的游客。为避免抽干池水对原有生态造成二次破坏，中心采用「物理围控、拉网合围」的生态友善方式进行处置。

5月3日起，工作人员使用高强度防咬拦网，将鳄雀鳝活动的约1000平方米水域围封，逐步缩小其活动范围，再结合仿生诱捕笼与拉网作业，投放活饵定点诱捕。5月4日下午2时许，成功将这条70厘米长的鳄雀鳝完整捕获，整个过程未造成本土鱼类大量伤亡，亦无人员受伤。

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由于鳄雀鳝内脏及鱼卵含剧毒，捕获后，工作人员按规范进行无害化处理：在指定区域深挖掩埋，并用生石灰消毒；同时对水域、沿岸及工具全面清洗消毒，防止二次污染。

当局警告：切勿擅自放生外来物种

事件后，黄埔区绿化和公园管理中心已要求下辖各公园加强日常巡查及智能监测，增设科普宣传栏，呼吁公众「不购买、不放生、不丢弃」外来水生生物，并设立举报奖励机制。黄埔区林业和园林局提醒：未经批准擅自放生或丢弃外来物种，可被罚款1万元至5万元人民币，情节严重者更可追究刑事责任。