天网恢恢｜嚣张窃贼对CCTV竖中指 民警极速拘捕霸气「回敬」

内地近日接连发生两宗行径嚣张的爆窃案件。两名疑犯在犯案得手后，竟公然对著闭路电视（CCTV）镜头举起中指及「V」字胜利手势，意图挑衅警方。然而「天网恢恢，疏而不漏」，两地公安机关迅速破案并将疑犯拘捕归案，更在镜头前以胜利手势霸气「回敬」，引起网民热议。

浙贼举胜利手势

综合内地媒体报道，首宗案件发生于浙江北仑小港辖区。当地警方近日接报多宗店舖爆窃案，多家商户的大门被撬毁。经点算后，合共损失11部手提电话、6条香烟、2辆电动单车及逾万元人民币现金，涉案总值超过4万元人民币。当地公安机关迅速展开深入调查，并锁定一名杨姓男疑犯，及后成功将其拘捕。

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令人震惊的是，警方在翻查闭路电视片段时发现，杨某在作案得手后，竟刻意走到镜头前举起「V」字手势，公然向执法部门作出挑衅。面对疑犯的嚣张行径，当地公安在押解杨某返回现场进行案情重组时，负责押解的警员同样对著镜头举起胜利手势，以强势姿态作出「回击」。目前，杨某已被警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步办理中。

江西匪举中指

无独有偶，江西赣州亦发生了一宗同类案件。据赣州公安通报，一名男子早前攀爬围墙潜入一间民宅，盗走数千元人民币现金。该名窃贼得手后，竟对著屋内的监控镜头举起中指挑衅。当地警方接报后迅速将该名男子拘捕，警员在闭路电视镜头前更以「三倍胜利手势」霸气回应疑犯早前的挑衅行为。

两宗案件的闭路电视及拘捕片段在内地网络曝光后，引发大批网民关注。不少网民留言赞扬警方的办案效率及霸气回应，形容警方的举动「大快人心」、「舒适度满分」；亦有网民嘲讽涉案窃贼过于嚣张，最终求仁得仁，证明「法网难逃，伸手必被抓」。