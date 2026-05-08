巴西下周一起予中国公民免签30天 内地赴巴旅游搜索量激增

巴西政府周四（7日）宣布，由下周一（5月11日）起，对中国公民实施免签证入境政策。消息公布后，内地各大旅游平台的巴西相关航班及旅游产品搜索量随即按倍数飙升。

据《新华社》引述巴西外交部发布的公报指出，持普通护照的中国公民未来可享有短期免签证入境待遇，每次入境最长可免签停留30天。在此之前，巴西对中国公民核发最长达10年的多次入境签证，惟申请人需准备往返机票、酒店订单、在职证明及银行流水等大量文件，手续繁复且耗时。是次短期免签政策大幅简化了入境程序，为计划赴巴西经商、探亲或观光的旅客带来显著便利。

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报道提到，中巴两国在签证便利化上正双向迈进。据中国驻巴西大使馆官网早前发布的消息，中方已决定将对巴西等国的单方面免签政策，延长至2026年12月31日。巴西公民赴华经商、旅游观光或探亲访友等，不超过30天均可免签入境。

签证放宽的消息随即带动内地旅客的旅游热潮。据内地传媒《澎湃新闻》及《橙柿互动》报道，旅游平台「去哪儿」数据显示，免签消息公布后，飞往里约热内卢的机票搜索量于1小时内翻倍，按周增长近两倍；飞往首都巴西利亚的机票搜索量亦较前1小时增长两倍，按周大增4.5倍。数据指出，飞赴巴西的最热门出发地前五名依次为上海、北京、杭州、广州及成都，当中北京至里约热内卢航线的搜索量更猛增6.8倍。

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另一旅游平台「同程旅行」的数据亦显示，消息公布后半小时内，「巴西」相关关键词搜索量按环比飙升超过200%，最受关注的三大目的地分别为圣保罗、里约热内卢及巴西利亚。

「去哪儿」大数据研究院研究员分析指，巴西近年已成为增长最快的长线出境游目的地之一。随著出游门槛进一步降低，加上暑期旺季临近及未来的体育盛事效应，预料巴西不仅将成为今年暑假的热门选择，更会在即将到来的中秋及国庆长假期间，成为内地旅客拼假（如「请3休13」）进行长线旅游的优选地，带动美洲旅游迎来新一波热潮。