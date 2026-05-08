驻京观察：世杯转播若谈崩 球迷不惋惜

2026年美加墨世界杯还有不到5周即打响，这场全球顶级足球盛会的中国内地转播权谈判却陷入僵局。国际足协向央视开出2.5亿至3亿美元的天价初始报价，即使在拉锯谈判后降至1.2亿至1.5亿美元，仍远超央视6000万至8000万美元的预算。令人意外的是，不同于以往全民期待转播的盛况，此次广大中国球迷一边倒力挺央视的强硬态度，「不买也无妨」成为网络主流声音。

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「比赛时间对我们中登（中年群体的戏谑称呼）太不友好了，人到中年，哪里还熬得住？」本届世界杯70%赛事安排在北京时间凌晨2时至上午9时，直接劝退了大批中年资深球迷。自高中起追看世界杯直播的老宋对笔者坦言，「年轻时看球热血满满，熬完通宵接着照常上学上班，顶多犯困打打瞌睡；现在房贷、工作、家庭压力压一身，加上身体素质下降，最怕熬夜伤身，突发猝死」。

传央视拒世界杯2026天价转播权。 路透社资料图

新生代年轻群体则褪去了对世界杯直播的热情。「00后」理工科研究生岳岳笑称，看球早已脱离了年轻人主流休闲清单，「我和我的室友们会更愿意通宵打电竞」。

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国足长期缺席世界杯，是大众对赛事情感疏离的核心因素。2002年韩日世界杯，中国队首次闯入决赛圈，一度掀起全民观赛热潮，甚至上演万人空巷。如今国足连续多届无缘正赛，国内球迷对世界杯的情感依赖持续淡化。本届世界杯扩军至48支球队，也拉低了赛事观赏性。网友吐槽，扩军后小组赛涌入大量实力偏弱的冷门球队，「难道凌晨3时起来看库拉索对佛得角？」

与此同时，本土民间足球赛事的火爆，分流了大众观赛热情。近年「苏超」「村超」吸引数万观众现场观赛，球员多是身边普通人，这份纯粹与真实击中了球迷的心。不少人称：「在电视看外国人踢球，不如看邻居和隔壁市的人踢。」

杨浚源