Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

习特会｜AI风险管控拟纳议题 传美财长牵头建立定期对话机制

即时中国
更新时间：08:54 2026-05-08 HKT
发布时间：08:50 2026-05-08 HKT

美国总统特朗普拟下周访华与国家主席习近平会晤。美媒报道，人工智能（AI）或纳入习特会议题，美方正考虑同中方启动有关人工智能的官方对话，讨论AI模型失控、自主军事系统、AI攻击等风险。2023年，习近平与拜登的会晤也曾触及AI话题，分析指出，如今AI再度被提升至元首层级讨论，且跨越美国两届不同政府，反映双方意识到AI安全问题的重要性。

美国《华尔街日报》引述知情人士称，为降低风险，避免误判，美中正考虑将AI议题列入中美峰会议程。据称，美中目前构想的是建立定期对话机制，讨论AI模型失控、自主军事系统，以及「非国家行为者」利用强大开源工具发动攻击等风险。

美方正等待北京指定对口官员

知悉美方立场的人士透露，美国财长贝森特目前主导AI议题谈判，美方正等待北京指定对口官员。接近中方人士则称，中国财政部副部长廖岷已参与同美方讨论设立这类对话的事宜。中国驻美大使馆发言人刘鹏宇回应表示，中方准备就AI风险管控展开沟通。

相关新闻：习特会丨特朗普：期待本月与习近平会面　美财长促中方助重开海峡

特朗普称期待本月与习近平会面。 路透社资料图
特朗普称期待本月与习近平会面。 路透社资料图

这并非中美官方首次讨论AI。2023年11月的三藩市中美峰会上，习近平与时任美国总统拜登会晤，同意建立AI政府间对话机制。2024年的亚太经合组织（APEC）秘鲁峰会上，白宫曾发表声明称，中美元首一致认为，核武使用决策权应由人类掌握而非AI。报道引述刚与中国副总理何立峰会面的美国贸易专家薄迈伦说，中方愿与美方讨论AI安全。他引述中方说：「我们当然会全力与美国竞争，但我们也看见防止全球冲击与网路滥用的重要性，因此愿意就安全协议、技术防护与治理展开对话，只要美国政府愿意。」

白宫宣布特朗普将于本月14日至15日访华，但中方至今未证实。被问到中美元首会晤期间会否讨论AI，外交部发言人林剑昨回应说：「中美双方就特朗普总统访华事宜保持着沟通。关于你提到的具体问题，我目前没有可以提供的讯息。」

有分析指台湾问题是中方在习特会的首要关切议题，林剑回应说，台湾问题是中美关系政治基础中的基础，恪守一个中国原则和中美三个联合公报、恪守美国历届政府在台湾问题上所作承诺，是美方应尽的国际义务，也是中美关系稳定、健康、可持续发展的必要前提。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
星岛申诉王 | 网上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反击 名牌店主：市价300万 「配货」才买到
星岛申诉王 | 网上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反击 名牌店主：市价300万 「配货」才买到
申诉热话
13小时前
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
2026-05-06 18:12 HKT
公屋首派险中伏！全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
公屋首派险中伏 全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
时事热话
16小时前
因葵离世丨因葵生前曾患情绪病 2023年指周永恒被内地妻家暴 二人因病相知相惜成创作伙伴
因葵离世丨因葵生前曾患情绪病 2023年指周永恒被内地妻家暴 二人因病相知相惜成创作伙伴
影视圈
10小时前
太极御用填词人因葵逝世终年60岁 兄弟悼念：喺天堂同Gary夹住band先 曾为《红色跑车》等作词
太极御用填词人因葵逝世终年60岁 兄弟悼念：喺天堂同Gary夹住band先 曾为《红色跑车》等作词
影视圈
11小时前
初级大人必学！香蕉买返屋企唔好直接食？坊间实测赶走果蝇 靠呢个「平价神物」
食用安全
22小时前
六合彩｜头奖一注独中赢1300万 即睇50期最旺号码！
六合彩｜头奖1300万搅珠结果出炉 头二奖无人中 三奖107.2注中 每注派$4.5万
社会
17小时前
路透社
关税战｜美法院裁定特朗普10%全球关税无效 批全面加征缺法理依据
即时国际
2小时前
《寒战1994》神还原90年代启德机场 网民揭真身原来系沙田旧商场 大改造后获赞：神级美术
《寒战1994》神还原90年代启德机场 网民揭真身原来系沙田旧商场 大改造后获赞：神级美术
影视圈
21小时前
蒙特梭利国际学校传幼童性侵案 警方立案调查 校方：暂无证据佐证
蒙特梭利国际学校传幼童性侵案 警方立案调查 校方：暂无证据佐证
教育新闻
15小时前