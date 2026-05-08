习特会｜AI风险管控拟纳议题 传美财长牵头建立定期对话机制

美国总统特朗普拟下周访华与国家主席习近平会晤。美媒报道，人工智能（AI）或纳入习特会议题，美方正考虑同中方启动有关人工智能的官方对话，讨论AI模型失控、自主军事系统、AI攻击等风险。2023年，习近平与拜登的会晤也曾触及AI话题，分析指出，如今AI再度被提升至元首层级讨论，且跨越美国两届不同政府，反映双方意识到AI安全问题的重要性。

美国《华尔街日报》引述知情人士称，为降低风险，避免误判，美中正考虑将AI议题列入中美峰会议程。据称，美中目前构想的是建立定期对话机制，讨论AI模型失控、自主军事系统，以及「非国家行为者」利用强大开源工具发动攻击等风险。

美方正等待北京指定对口官员

知悉美方立场的人士透露，美国财长贝森特目前主导AI议题谈判，美方正等待北京指定对口官员。接近中方人士则称，中国财政部副部长廖岷已参与同美方讨论设立这类对话的事宜。中国驻美大使馆发言人刘鹏宇回应表示，中方准备就AI风险管控展开沟通。

相关新闻：习特会丨特朗普：期待本月与习近平会面 美财长促中方助重开海峡

特朗普称期待本月与习近平会面。 路透社资料图

这并非中美官方首次讨论AI。2023年11月的三藩市中美峰会上，习近平与时任美国总统拜登会晤，同意建立AI政府间对话机制。2024年的亚太经合组织（APEC）秘鲁峰会上，白宫曾发表声明称，中美元首一致认为，核武使用决策权应由人类掌握而非AI。报道引述刚与中国副总理何立峰会面的美国贸易专家薄迈伦说，中方愿与美方讨论AI安全。他引述中方说：「我们当然会全力与美国竞争，但我们也看见防止全球冲击与网路滥用的重要性，因此愿意就安全协议、技术防护与治理展开对话，只要美国政府愿意。」

白宫宣布特朗普将于本月14日至15日访华，但中方至今未证实。被问到中美元首会晤期间会否讨论AI，外交部发言人林剑昨回应说：「中美双方就特朗普总统访华事宜保持着沟通。关于你提到的具体问题，我目前没有可以提供的讯息。」

有分析指台湾问题是中方在习特会的首要关切议题，林剑回应说，台湾问题是中美关系政治基础中的基础，恪守一个中国原则和中美三个联合公报、恪守美国历届政府在台湾问题上所作承诺，是美方应尽的国际义务，也是中美关系稳定、健康、可持续发展的必要前提。