湖南烟花厂大爆炸︱增致至少37死亡 最高检挂牌督办重大责任事故案

湖南浏阳市一间烟花制造厂于本周一（4日）发生严重爆炸事故，死伤人数持续攀升。据内地官方通报，截至今日（8日）中午12时，惨剧已造成37人罹难、1人失踪，另有51人正在医院留医，当中5人重症，目前生命迹象平稳。现场搜救工作现已基本结束，公安机关已带走8名涉案人士扣查。

相关新闻：湖南烟花厂大爆炸︱灾后航拍片曝光 周边房屋尽毁变废墟

涉事企业为「浏阳市华盛烟花制造燃放有限公司」，事发于5月4日下午4时43分。事故发生后，长沙当局迅速启动应急响应机制，成立专门事故处置工作组，并调动逾1,500名人员赶赴现场展开搜救及善后工作。救援人员经多轮地毯式搜救，并结合企业员工名单、闭路电视片段、家属辨认以及DNA比对等多种方式全面排查，最终确认37人死亡及1人失去联络。

针对事故责任，公安机关已采取执法行动，对涉嫌「重大责任事故罪」的8名相关人士传唤到案作进一步调查。目前，伤者救治、善后安抚及事故原因调查等工作正有序进行。

官方通报指出，是次惨剧暴露出部分地方及单位存在安全发展理念薄弱、安全生产责任落实不到位等突出问题。为此，湖南省政府已于周二（5日）召开全省安全生产工作视像会议，强调要深刻汲取血的教训，并迅速在全省范围内展开安全生产风险隐患的大规模排查与整治行动。

相关新闻：湖南烟花厂大爆炸︱至少酿26死61伤 爆竹厂尚有两个黑火药库潜极大危险

央视新闻报道，5月7日，为依法从严惩治危害生产安全刑事犯罪，保护人民群众生命财产安全，最高人民检察院决定对湖南浏阳烟花爆炸重大责任事故一案挂牌督办。

最高检有关负责人表示，检察机关要在依法严厉打击危害生产安全刑事犯罪的同时，注重分析案件暴露出的安全生产风险防范等方面的突出问题，协同有关部门持续落实最高检「八号检察建议」，促进压实安全生产责任，推动重点行业领域风险排查整治，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

