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两任落马国防部部长魏凤和、李尚福被判死缓

即时中国
更新时间：18:07 2026-05-07 HKT
发布时间：18:07 2026-05-07 HKT

解放军反腐势不可挡！官方今日（7日）同时公布两任国防部部长魏凤和、李尚福贪腐案的审讯结果，两人均被判处死缓。

新华社7日报道，军事法院依法对中央军委原委员、原国务委员兼国防部长魏凤和受贿案进行了宣判，认定魏凤和犯受贿罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

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前国防部长李尚福︱受贿行贿遭开除党籍 移送军事检察机关

军事法院依法对中央军委原委员、原国务委员兼国防部长李尚福受贿、行贿案进行了宣判，认定李尚福犯受贿罪、行贿罪，数罪并罚，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

现年68岁的李尚福是红二代，父亲李绍珠是老红军。李尚福是著名航天专家，曾在西昌卫星发射中心工作30年，指挥了多次重大发射任务。2014年任总装备部副部长。2016年初，他出任新成立的战略支援部队副司令员兼参谋长，次年接任中央军委装备发展部部长，期间曾因中俄军火交易被美方制裁，但无阻其升官。

中共二十大，李尚福晋升中央军委委员，并在2023年3月接替魏凤和担任防长兼国务委员，跻身国家领导人序列。不过，2023年8月底起李尚福未再露面，同年10月25日，全国人大常委会免去李尚福的国务委员、防长、国家中央军委委员职务。

现年72岁的魏凤和出身于导弹部队，2012年担任第二炮兵部队司令员，2015年担任首任火箭军司令员，2017年十九大晋升中共中央军委委员，次年升任国务委员和国防部部长，直至2023年3月退休，由李尚福接任。

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