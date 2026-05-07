玛琉岩瀑布｜16岁女撞岩亡前未喊「没绑紧」 竟是友人「死亡预告」？

四川玛琉岩景区3日有16岁女游客，在玩高空秋千时，疑工作人员失误，即使女游客狂叫安全绳未绑好，仍被推出半空，结果女游客在高低落差逾200米的峡谷坠落，不断猛烈撞击山体后身亡。事件轰动全国。



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内地《齐鲁晚报》报道，5月6日，一名男游客表示，事发时自己排在遇难女孩后面，「天梯十秋千」两个项目收费共398元（人民币）。网传出事影片，有录下有人说出「没绑紧、没绑紧」。男游客指，该句说话并不是遇难女孩所说，而是女孩的同行朋友「开玩笑吓唬她」。

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女孩曾回头问「哪里没绑紧」，随即发生下堕悲剧。女子友人见状情绪激动，一直哭泣，深感愧疚。男游客指，现场有3名工作人员，「这个妹妹是刚通过安全门就突然下去了」，随后撞击至下方山体数次。

网传影片中，女孩落下时身披一面偶像应援旗帜。该游客称，对于该项目，只限制了参与者的身高体重、身体疾病等，年龄方面未明确限制，该秋千项目停止运营，排队游客被告知需原路返回，也就是再爬天梯下来，他们随后向景区申请退费，景区只退还了未使用的瀑布秋千费用。