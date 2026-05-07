广西两头蛇︱科研团队发现新物种 遭惊扰即盘「8」字形

央视新闻报道，近日，广西花坪国家级自然保护区境内发现两头蛇科两头蛇属新物种「广西两头蛇」。该成果已发布于国际动物分类学期刊《Zoosystematics and Evolution》。



据悉，广西自然博物馆科考团队在保护区银杉管理站片区海拔约760米的阔叶林带开展野外调查时，意外捕获到这种穴居型小型无毒蛇类。经形态学观察、分子生物学分析等多学科综合鉴定，确认其为未被记载的新物种，并命名为「广西两头蛇」。

内地科学家发现新物种「广西两头蛇」。央视截图

内地科学家发现新物种「广西两头蛇」。央视截图

科考团队指，广西两头蛇体型纤细，成体体长仅约22厘米，背部呈棕褐色，分布著七条断续的暗色纵纹，鳞片边缘的深色晕染形成别致的网状图案，外形极具辨识度。



「广西两头蛇」属典型的半穴居蛇类，它行动迟缓、性情温顺，无毒性且不具攻击性，喜好昼伏夜出，常潜藏于枯枝落叶层、腐殖土或石缝中，以蚯蚓、昆虫幼虫为主要食物。其最特别的习性是遇到惊扰时，会将身体盘成「8」字形，或竖起钝圆的尾尖伪装成头部，「两头蛇」的名称也由此而来。