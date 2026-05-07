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黑龙江两女童失踪多日后证遇不测 警未透露死因

即时中国
更新时间：10:20 2026-05-07 HKT
发布时间：10:20 2026-05-07 HKT

黑龙江两名分别11岁及12岁女童，5月1日离奇失踪，经多日搜寻无果。至6日，证实二人已经身亡。当地警方仅只正全力侦办，但两女童死因及是否涉及他杀则未公布。

黑龙江绥化市望奎龙城救援队日前发布寻人启事，指女童丁肖寒（12岁）及丁美华（11岁），于1日下午2时30分，在通江镇坤头后村至坤头前村超市路段失踪，手机最后定位是在同日下午3时30分，在青冈北永丰收费站附近。

黑龙江两名女童失踪多天后证实已遇到不测。
黑龙江两名女童失踪多天后证实已遇到不测。
黑龙江两名女童失踪多天后证实已遇到不测。
黑龙江两名女童失踪多天后证实已遇到不测。
黑龙江两名女童失踪多天后证实已遇到不测。
黑龙江两名女童失踪多天后证实已遇到不测。
黑龙江两名女童失踪多天，大批义工曾搜索却无果。
黑龙江两名女童失踪多天，大批义工曾搜索却无果。

消息传开后，在当地有大批义工响应，协助搜索，但一直无果。直至6日，救援队刘先生向媒体证实，5月4日早上，女童的父母通知，已找到两女童的遗体，并送至殡仪馆。

5月5日，绥化市绥棱县民警也表示，两孩子确实找到了，警方正在全力侦办该案件，具体情况官方之后会发布通报。

黑龙江绥化望奎县通江镇政府工作人员指，相关案件，望奎县民警正在调查处理，一切以公安发布的内容为准。

 

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