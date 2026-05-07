Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

三星败走︱不敌中国品牌价格战 Samsung家电产品停止在华销售

即时中国
更新时间：09:33 2026-05-07 HKT
发布时间：09:33 2026-05-07 HKT

面对中国产家电品质不断提升及价格战，南韩的三星电子（Samsung Electronics）宣布，其家电产品撤出中国市场，在华只保留手机、平板、医疗器械、半导体等业务。

只保留手机、平板电脑等业务

综合外电，三星电子于6日在官网宣布，称为应对急剧变化的市场环境，经慎重研究，三星电子决定停止在中国大陆市场销售电视、显示器等所有家电产品。

中国产的家电在全球的竞争力不断上升。图为外商在广交会采购中国家电。中新社
中国产的家电在全球的竞争力不断上升。图为外商在广交会采购中国家电。中新社

公告指，已购买三星家电产品的用户，三星仍将严格按照《消费者权益保护法》、国家三包规定等相关法律法规，继续为用户提供规范的售后服务，保障用户合法权益不受影响。

《北京日报》报道，三星电子表示，停止销售的产品包括电视、显示器、大型商用显示器、冷气机、雪柜、洗衣机、干衣机、洗衣干衣一体机、衣物护理机、音响、投影仪、吸尘器、空气净化器等所有家用电器。

日媒《日经新闻》早前已报道，三星会在今年内退出中国的家电市场，最大原因是面对中国家电品质上升及价格战，三星产品的竞争力已下降。

报道引述消息人士指，三星电子将保留在中国的雪柜、洗衣机和冷气等家电的生产制造，在中国的工厂，将做为海外市场的供应中心。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
16小时前
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
社会
17小时前
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
楼市动向
4小时前
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
家居装修
19小时前
秀茂坪宝达邨七旬离婚夫妇倒毙单位 疑有人思念亡儿寻短 警改列谋杀及自杀
00:40
宝达邨七旬离婚夫妇倒毙单位 疑有人思念亡儿寻短 警改列谋杀及自杀
突发
1小时前
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
01:29
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
影视圈
22小时前
常盘贵子、仲间由纪惠「零P图」近照曝光 网民：优雅老去 两位日剧女神老公皆曾传出轨
常盘贵子、仲间由纪惠「零P图」近照曝光 网民：优雅老去 两位日剧女神老公皆曾传出轨
影视圈
16小时前
85岁何守信面色红润现身 一头银发出镜依然精灵 昔日亚视一哥同框更显苍老疲态毕露
85岁何守信面色红润现身 一头银发出镜依然精灵 昔日亚视一哥同框更显苍老疲态毕露
影视圈
14小时前
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
01:04
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
即时中国
19小时前
大快活长者加码优惠！母亲节起一连7日 凭咭叹餐即减$6 附快活关爱长者咭申请方法
大快活长者加码优惠！母亲节起一连7日 凭咭叹餐即减$6 附快活关爱长者咭申请方法
饮食
19小时前