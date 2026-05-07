三星败走︱不敌中国品牌价格战 Samsung家电产品停止在华销售

面对中国产家电品质不断提升及价格战，南韩的三星电子（Samsung Electronics）宣布，其家电产品撤出中国市场，在华只保留手机、平板、医疗器械、半导体等业务。

只保留手机、平板电脑等业务

综合外电，三星电子于6日在官网宣布，称为应对急剧变化的市场环境，经慎重研究，三星电子决定停止在中国大陆市场销售电视、显示器等所有家电产品。

中国产的家电在全球的竞争力不断上升。图为外商在广交会采购中国家电。中新社

公告指，已购买三星家电产品的用户，三星仍将严格按照《消费者权益保护法》、国家三包规定等相关法律法规，继续为用户提供规范的售后服务，保障用户合法权益不受影响。

《北京日报》报道，三星电子表示，停止销售的产品包括电视、显示器、大型商用显示器、冷气机、雪柜、洗衣机、干衣机、洗衣干衣一体机、衣物护理机、音响、投影仪、吸尘器、空气净化器等所有家用电器。

日媒《日经新闻》早前已报道，三星会在今年内退出中国的家电市场，最大原因是面对中国家电品质上升及价格战，三星产品的竞争力已下降。

报道引述消息人士指，三星电子将保留在中国的雪柜、洗衣机和冷气等家电的生产制造，在中国的工厂，将做为海外市场的供应中心。